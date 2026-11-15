Clima en Buenos Aires hoy: el tiempo en vivo en Capital Federal

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 20°C. La sensación térmica también es de 20 °C, mientras que la humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

El registro oficial indica una nubosidad de apenas 1%, visibilidad de 40 km y ausencia de niebla. El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, y la presión atmosférica es de 1012 hPa. El punto de rocío se ubica en 16 °C.

Para la madrugada en la ciudad, las condiciones se mantienen estables según los datos de la hora: no se registra lluvia y el cielo sigue despejado. La cota de nieve se informa en 4800 m. Un panorama tranquilo para quienes circulan o salen temprano en Capital Federal.