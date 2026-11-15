Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: el tiempo en vivo en Capital Federal
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
La madrugada en Capital Federal: cielo despejado y 20°C a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 20°C. La sensación térmica también es de 20 °C, mientras que la humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El registro oficial indica una nubosidad de apenas 1%, visibilidad de 40 km y ausencia de niebla. El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, y la presión atmosférica es de 1012 hPa. El punto de rocío se ubica en 16 °C.
Para la madrugada en la ciudad, las condiciones se mantienen estables según los datos de la hora: no se registra lluvia y el cielo sigue despejado. La cota de nieve se informa en 4800 m. Un panorama tranquilo para quienes circulan o salen temprano en Capital Federal.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 20° en la madrugada
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 20 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 20 °C, en una jornada que arranca templada.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia y apenas 1% de nubosidad. La humedad es alta, del 82%, con un punto de rocío de 16 °C; no hay niebla y la visibilidad alcanza los 40 km.
El viento medio es de 7 km/h y las ráfagas llegan a 16 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1012 hPa y la cota de nieve está en 4800 m.
Con estas condiciones, el clima en Capital Federal se mantiene sin lluvia y sin niebla en el registro de las 03:00. Para seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto, la actualización del liveblog continuará con los próximos datos oficiales.