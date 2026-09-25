Por qué Claudio Barrelier enfrenta dos causas judiciales tras el femicidio de Agostina Vega: qué encontró la Justicia

La investigación del caso Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio en Córdoba, derivó en una situación procesal más compleja para Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen. Después del peritaje de sus dispositivos electrónicos, la Justicia le formuló una nueva imputación por tenencia de contenidos sexuales explícitos de menores de 18 años.

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Esta acusación se suma a la que ya tenía Barrelier por el crimen de Agostina y a otra imputación vinculada con una denuncia hecha por otra joven en el 2025. El acusado enfrenta ahora distintos frentes, que para la Justicia tienen de punto en común la vivienda del barrio Cofico en la ciudad de Córdoba, donde ocurrió el femicidio.

El celular que inició una causa

El peritaje de los teléfonos de Barrelier permitió recuperar mucha información que había sido borrada. Entre los elementos hallados aparecen fotos de Agostina, chats y búsquedas reiteradas de contenido sexual relacionado con menores.

También se detectaron videos de contenido sexual que ahora son analizados por los investigadores para determinar si podrían corresponder a hechos aún no denunciados.

Lo más revelador del peritaje fue la foto hallada donde se ve a Agostina maniatada y amordazada sobre una cama, que fue tomada en la madrugada posterior al ingreso de la adolescente a la casa de Barrelier.

La nueva causa quedó a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno. Barrelier, que permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, fue citado a declarar por esta acusación el 29 de septiembre.

Una segunda imputación por la denuncia del 2025

La situación procesal del acusado también está vinculada con un hecho ocurrido en mayo del 2025, en el que una joven de 20 años denunció que había sido atacada en la vivienda del barrio Cofico y que logró escapar para pedir ayuda.

A partir de nuevas medidas de prueba, el fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Barrelier por ese hecho. Pasó a ser privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. El acusado ya declaró ante la Justicia y negó las acusaciones.

En simultáneo Barrelier continúa imputado por el femicidio de Agostina, causa que ya fue elevada a juicio junto con las acusaciones contra otros cinco imputados. La nueva acusación por el material encontrado en los dispositivos tramita como una causa paralela y no modifica la elevación a juicio por el femicidio.