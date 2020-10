Licenciados en enfermería acamparon esta mañana frente a la Jefatura de Gobierno porteña y aún no recibieron una propuesta de diálogo para llegar a una solución en sus reclamos. Por eso, reforzarán la medida y el próximo miércoles 21 de octubre volverán a la calle Uspallata, en Parque Patricios, junto a todos los sectores de la salud, según anticiparon a El Destape.

Los reclamos, que mantienen hace años, son la inclusión a la ley 6035 – la del listado de profesionales de la salud -, recomposición salarial, pase a planta permanente de los contratados y la creación de Comisiones de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en los hospitales. Sobre el primer punto, hay 24 profesiones incluidas en el listado entre las que no figura la enfermería pero sí los comunicadores sociales. Sobre el segundo punto, los trabajadores denuncian que reciben sueldos cercanos a los $35.000, por debajo del valor de la canasta básica, lo que los obliga a volcarse al pluriempleo con el cansancio y riesgos que conlleva.

La situación es la siguiente: el sistema de salud porteño tiene dos categorías: la profesional (donde ingresan personas con formación universitaria o de más de cinco años) y la general (hasta título terciario). La enfermería cuenta con tres tipos de trabajadores: auxiliares, técnicos profesionales y licenciados. Estos últimos, por ley, entrarían dentro del grupo de profesionales, con mejores condiciones y salarios. Para no dividir al personal, porque “todos hacen las mismas tareas”, según el ministerio de Salud, igualan para abajo. En vez de generar un ámbito más amigable para todos, o para los alcanzados por la legislación, dejan a todos donde están.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde el Ministerio de Salud explicaron a El Destape que "el cambiar de carrera a un grupo de enfermeros es tener dos condiciones laborales para la misma tarea. Creemos que lo mejor es discutir con los enfermeros, cuáles son las condiciones laborales que consideran que tiene que tener”. Y recordaron que en 2019 el Gobierno de la Ciudad creó una carrera especial para enfermería y otros profesionales de la salud “con el objetivo de incluir a todos los trabajadores bajo las mismas condiciones laborales. Aquellos que completaron la licenciatura, reciben un plus o remuneración diferenciada”.

El titular de esa cartera, Fernán Quirós, apuntó al diálogo. En FM La Patriada le consultaron sobre las protestas y el funcionario aseguró que charlarán con todos “para ver cómo encontrar un espacio de desarrollo donde la enfermería se sienta respetada, reconocida y que pueda alcanzar los objetivos que tienen, como todos los trabajadores, dentro de las restricciones y la realidad que tenemos en este momento tan difícil”.

Héctor Ortiz, secretario general de ATE en el Hospital Durand y Pedro Elizalde, aseguró que esa argumentación es sólo un pretexto para no otorgarles el estatus que se merecen y corresponde por ley. Además, explicó que “en el sector salud hay dos escalafones, el profesional y el general. En el segundo están los que tienen título primario, secundario o nivel terciario. En el primero están todos los que tienen título universitario. "Los licenciados de enfermería tenemos título universitario, no entiendo cuál es el razonamiento que utilizan, ¿por qué no estamos en el escalafón profesional?” Esta modificación, sostuvo, implica un reconocimiento al esfuerzo por la formación y también un reconocimiento salarial porque hay una diferencia de $20.000 entre un licenciado de la carrera profesional y uno de la general. Además, advirtió que no son 3.500 trabajadores en esta situación sino entre 4.500 y 5.000.

En el caso puntual de enfermería, hay tres niveles a considerar: el auxiliar, el técnico profesional y el licenciado. El primero, dijo, se obtiene con un curso de un año, el segundo con tres años y el último son cinco años con título universitario. “El razonamiento que están planteando me parece una payasada para no reconocer el esfuerzo, el estudio” y formación de los trabajadores. “Vamos a insistir hasta que este gobierno nos deje de discriminar. No puede ser que un trabajador esté ganando 32 o 35 mil pesos. Un licenciado recién ingresado gana entre 35 y 37 mil. Sentimos mucha bronca”, dijo.