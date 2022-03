Denuncian que la Ciudad clausuró un mercado de economía solidaria

Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que los puestos alimenticios no presentaron la documentación que demuestre las habilitaciones que caracterizan al edificio como un mercado, por lo que clausuraron el edificio. Los cooperativistas harán una protesta.

La cooperativa agraria La Parcela denunció que la Agencia Gubernamental de Control porteña clausuró el Mercado de Economía Solidaria del barrio de Palermo en el cual funcionan otras ocho cooperativas que venden alimentos o productos textiles desde hace 15 años. Los integrantes de estas organizaciones de trabajo convocaron a una protesta contra las autoridades porteñas.

Desde la AGC contaron a El Destape que el 11 de marzo pasado, inspectores del organismo se acercaron al lugar para "inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas y constatar las causales de una denuncia ingresada por un vecino". En esa denuncia, cuentan, se manifestaba que "vendían alimentos con poca higiene, usan garrafa, presencia de cucarachas y roedores y alimentos genéricos sin etiquetas".

Asimismo, agregaron sobre lo ocurrido ese día: "Son atendidos por una persona de sexo masculino que no se identifica a quien le exhiben sus credenciales como inspectoras de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y cuando se disponían a realizar la inspección los puestos fueron cerrados". Esta mañana volvieron a presentarse allí. "Inmediatamente todos los puestos alimenticios cerraron sus cortinas, por lo cual debido a que no se les permite realizar la tarea se procedió a la Clausura por Obstrucción de procedimiento, con intervención policial que labra la consecuente Contravención, no pudiendo constatar la autenticidad, procedencia y vencimiento de los productos comercializados, así como su rotulación reglamentaria a efectos de salvaguardar la Salud Pública y no tenemos más herramientas legales para proteger la salud de la población con lo se llegó a esta medida extrema", explicaron.

En diálogo con la agencia Télam, una empleada llamada Gabriela señaló que ella y sus compañeros estaban trabajando en el Mercado ubicado en Bonpland 1660 "cuando llegó una inspección que pidió una habilitación que se está solicitando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde hace 12 años".

A raíz de esta situación, los cooperativistas convocaron para este viernes y sábado desde las 10 de la mañana a los y las trabajadoras del mercado y vecinos para realizar una protesta contra la medida tomada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "Vamos a sacar los productos a la vereda, va a haber una radio, música y se va a explicar con los papeles en la mano cuál es nuestro problema", señaló.

Al mismo tiempo, Gabriela explicó que "es un mercado de economía solidaria que vende mercaderías del productor al consumidor" y Cedepo, organización a la cual pertenece La Parcela, produce "lácteos, huevos y pollos". "Trabajamos con economía familiar", destacó y subrayó que "cada organización tiene un montón de gente trabajando en huertos, mercado o logística por ejemplo". En el mercado funcionan verdulerías, una cooperativa que comercializa productos de cooperativas recuperadas, emprendimientos familiares y cooperativas textiles.

A través de un comunicado, La Parcela resaltó que sostuvieron "un mercado de la economía social y solidaria de la agricultura familiar y la agroecología" y que de esta manera garantizan "cada semana sin interrupción el alimento sano seguro y soberano que todos nos merecemos".

Con información de Télam