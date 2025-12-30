Según la información oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al menos 219 personas fueron asistidas este lunes con sintomatología compatible con golpes de calor. Entre los pacientes atendidos, hubo 117 mujeres, 94 hombres y 8 personas no identificadas. Del total de pacientes atendidos, 208 eran adultos y 11 menores de edad.

Entre todos los pacientes que presentaron estos síntomas, 41 de ellos tuvieron que ser derivados a distintos hospitales porteños, dato que se extrajo del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP).

Estos datos se suman a la alerta amarilla que fue prevista para este martes por el Servicio Meteorológico Nacional. Con un cielo parcialmente nublado, se esperan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires temperaturas mínimas de 26º y máximas de 37º.

En el mismo informe del SMN se anuncia que estas condiciones de calor extremo permanecerán así hasta el 31 de diciembre, día que tendrá una mínima de 27º y una máxima que alcanzará los 38º.

El alivio al calor para los porteños llegará recién el primer día del 2026. El pronóstico anticipa que la temperatura mínima descendería hasta los 19º.

Consejos para afrontar las altas temperaturas

Dado que las condiciones de calor extremo permanecerán por los próximos días, es fundamental conocer qué precauciones debemos tomar para no sufrir golpes de calor y para atravesar de la mejor manera estas altas temperaturas.

Uno de los consejos más habituales es tomar agua. Mantenerse hidratado, incluso antes de sentir sed, es un hábito fundamental para reducir los efectos de las olas de calor que atraviesa la Ciudad Autónoma. La hidratación es crucial para regular la temperatura corporal y para prevenir los efectos adversos de la deshidratación, como los mareos, los golpes de calor y la fatiga.

Si bien el punto anterior es clave, no es el único a tener en cuenta: evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17 también resulta imprescindible para evitar los golpes de calor. Ese horario es el momento del día de mayor intensidad térmica, por lo que se recomienda, en la medida de lo posible, no exponerse al sol.

Al mismo tiempo, usar ropa liviana y de colores claros permite generar una mejor ventilación en el cuerpo. Otros consejos como priorizar alimentos frescos como frutas y verduras, y permanecer en espacios frescos o con sombra, también son fundamentales para atravesar el calor de la mejor manera posible.

Por último, se recomienda en el caso de las personas que realizan actividad física, que lo hagan en horario matutino o por la tarde cuando el calor empieza a disminuir.

El operativo de la Ciudad con refugios climáticos y equipos de emergencias en la calle

Producto de las olas de calor y tras la Alerta Naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno de la Ciudad desplegó un operativo especial de prevención. Este plan de acción busca garantizar una respuesta rápida ante los riesgos de salud que generan las altas temperaturas.

En toda la Capital Federal funcionan alrededor de 250 refugios. Allí los vecinos pueden refrescarse y tener un momento de descanso ante el intenso calor que azota a la Ciudad. Al mismo tiempo, se reforzaron los equipos de emergencia, como el SAME, los servicios aéreos y nocturnos, el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

En ese orden, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: "Queremos contarles que la Ciudad tiene un plan de respuesta integrada que nos permite un abordaje profesional, planificado y coordinado, ejecutado por distintas áreas de Gobierno. Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes".

Estos refugios climáticos son parte de un sistema planificado y distribuido en toda la Ciudad, que busca que cada vecino tenga cerca un punto para protegerse de las altas temperaturas. El mapa de todos los refugios puede consultarse a través del siguiente enlace: https://buenosaires.gob.ar/adaptacion/red-de-refugios-climaticos-de-la-ciudad-de-buenos-aires.

A su vez, por intermedio de Boti, el WhatsApp de la Ciudad, se puede consultar el refugio más cercano a nuestro domicilio. El número de WhatsApp es: 11-5050-0147.