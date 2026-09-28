Cintia de la Paz, especialista en arquitectura: «Que una casa prefabricada se haga en fábrica no garantiza que sea de mejor calidad»

Una casa prefabricada puede llegar a la parcela dividida en paneles o incluso en módulos prácticamente terminados. Esta forma de construir permite acelerar determinados trabajos, pero no convierte automáticamente el resultado en una vivienda de mayor calidad. El término "prefabricada" engloba sistemas muy diferentes. Algunas casas se montan a partir de piezas fabricadas previamente, mientras que otras salen del taller con las instalaciones, los revestimientos y buena parte de los acabados incorporados.

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El crecimiento del mercado y la advertencia de las arquitectas

Su popularidad no ha dejado de crecer. El mercado europeo alcanzó los 34.640 millones de dólares en 2025 y Mordor Intelligence estima que pasará de 37.100 millones en 2026 a 52.150 millones en 2031. Sin embargo, las arquitectas advierten de que construir bajo techo no garantiza por sí solo un resultado superior. La calidad seguirá dependiendo del proyecto, los materiales, la ejecución y el control realizado durante todas las fases.

Las ventajas de fabricar en un entorno industrial

Trabajar en un entorno industrial permite proteger los materiales de la lluvia, controlar las condiciones de fabricación y repetir procesos previamente definidos. También facilita revisar medidas, uniones y acabados antes de trasladar la vivienda. Otra ventaja es que algunas tareas pueden desarrollarse al mismo tiempo. Mientras se fabrican los módulos, en la parcela pueden prepararse el terreno, la cimentación y las conexiones necesarias. Esta organización reduce parte de los imprevistos habituales de una obra convencional. La climatología afecta menos y resulta más sencillo coordinar la llegada de materiales y profesionales.

Los límites de la industrialización

No obstante, una fábrica avanzada no puede compensar un proyecto deficiente. Si la distribución, la estructura, el aislamiento o la impermeabilización están mal resueltos, el problema permanecerá cuando la vivienda llegue al terreno. El transporte y el montaje también son momentos decisivos. Una unión ejecutada incorrectamente, una cimentación inadecuada o un daño producido durante el traslado pueden comprometer el resultado final. Por el contrario, una vivienda levantada mediante construcción tradicional puede alcanzar una calidad excelente. La diferencia no está únicamente en dónde se fabrica, sino en cómo se diseña, se supervisa y se ejecuta.

Los plazos reales y el precio final

La rapidez es uno de los principales atractivos de la construcción industrializada. El montaje sobre la parcela puede completarse en pocos días o semanas, dependiendo del tamaño y del sistema elegido. Sin embargo, ese periodo no representa todo el proceso. Antes de instalar la vivienda hay que redactar el proyecto, comprobar la viabilidad urbanística, estudiar el terreno, solicitar los permisos y preparar la cimentación. Afirmar que cualquier casa prefabricada está lista en un mes puede crear una expectativa poco realista.

Las casas prefabricadas suelen ofrecer presupuestos más previsibles porque muchas decisiones se cierran antes de comenzar la fabricación. Esto limita los cambios durante la obra y ayuda a controlar las desviaciones. Pero no existe un porcentaje de ahorro que pueda aplicarse a todos los proyectos. El coste variará según la superficie, los materiales, el nivel de personalización, la ubicación y las características del terreno. Además, el precio anunciado por el fabricante puede no incluir la parcela, los honorarios técnicos, las licencias, los impuestos, el estudio geotécnico, la cimentación, el transporte o las acometidas. Antes de comparar ofertas, conviene comprobar que todos los presupuestos incluyan las mismas partidas y calidades.

La misma normativa y la sostenibilidad

Una casa prefabricada destinada a un uso residencial no constituye un atajo urbanístico. Debe respetar el planeamiento aplicable y las exigencias de seguridad y habitabilidad recogidas en el Código Técnico de la Edificación. La tramitación concreta dependerá del municipio y de la normativa autonómica. Por eso, antes de comprar un modelo es imprescindible confirmar que puede instalarse legalmente en la parcela elegida. Tampoco todas las viviendas prefabricadas son sostenibles por definición. La reducción de residuos, la eficiencia energética o la posibilidad de reutilizar componentes dependerán de los materiales, el diseño, el transporte y la vida útil del edificio.