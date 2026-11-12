Cine gratis y entradas con descuento para jubilados en Mar del Plata: qué películas ver esta semana

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ofrece funciones fuera de las salas tradicionales para chicos, jóvenes y jubilados. En el marco de su 41ª edición, dos espacios emblemáticos de la ciudad como la Villa Victoria y el Teatro Colón mantienen una programación especial con más de 40 películas de distintos géneros.

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La propuesta incluye clásicos del cine argentino, producciones internacionales, documentales y largometrajes contemporáneos. Nueve de las funciones se realizarán al aire libre en los jardines de la Villa Victoria, lo que propone una oportunidad para recorrer uno de los espacios culturales más atractivos de Mar del Plata.

Esta programación es gratuita y se extiende hasta el sábado 14 de noviembre, lo que permite acercarse al festival sin la necesidad de comprar entradas para las funciones de las salas comerciales.

Cine al aire libre en Villa Victoria: qué películas quedan para ver

La Villa Victoria, ubicada en Matheu 1851, proyecta las películas a las 20 al aire libre. Los asistentes pueden llevar sus propias reposeras para disfrutar de las funciones en los jardines de la histórica casona.

Para los últimos días del festival, la agenda incluye tres películas:

Jueves 12: Sol de otoño , ficción argentina.

, ficción argentina. Viernes 13: Lo dejamos acá, ficción argentina.

ficción argentina. Sábado 14: La Virgen de la Tosquera, producción de Argentina, España y México.

Las entradas deben retirarse con anticipación en el Centro de Información Turística de la Rambla, de 11 a 18. Para cada función, se entregan el día anterior.

Teatro Colón: clásicos argentinos y películas del mundo

El Teatro Municipal Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta una programación más amplia, con producciones de diferentes países y propuestas de distintas secciones del festival. En total, son 32 películas, algunas con más de una función.

Entre las opciones para los próximos días se destacan Los brujos inocentes, de Polonia, este jueves a las 14.30; My First Love, de Noruega, a las 17; y Cute, de Dinamarca, a las 21.30. También este jueves, a las 22, se proyectará El acto en cuestión, una producción de Argentina y Países Bajos.

El viernes 13 habrá funciones de El director de orquesta, de Polonia, a las 17; y No duermas sola, producción de Argentina y Estados Unidos, a las 19.30. Para el sábado 14, la agenda incluye Detective Chinatown 1900, de China, al mediodía, y At Play in the Fields of the Lord, de Brasil y Estados Unidos, a las 18.

Las entradas para las proyecciones en el Teatro Colón se entregan directamente en la sala y por orden de llegada.