Científicos confunden por casi 200 años una especie de pez y el CONICET descubre la realidad

Un equipo de investigadores del CONICET en Mar del Plata identificó una nueva especie de pez de agua dulce que durante casi dos siglos había sido confundido con otro animal. Se trata de Cnesterodon pampeanus, un ejemplar que hasta ahora se creía que era una madrecita de agua y que habita en arroyos y lagunas de la región pampeana.

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El descubrimiento se produjo de manera inesperada mientras especialistas del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) estudiaban cómo afectan los contaminantes ambientales a distintas especies de peces. Al analizar más de 300 ejemplares, detectaron diferencias en una estructura reproductiva de los machos que despertaron nuevas preguntas. Los estudios morfológicos y genéticos posteriores permitieron confirmar que esas características no eran anomalías individuales, sino que correspondían a una especie diferente.

Científicos del CONICET descubrieron una nueva especie de pez

La confusión tiene un origen histórico. Sucede que en 1842 se describió por primera vez a la madrecita de agua a partir de ejemplares recolectados durante el viaje de Charles Darwin a bordo del Beagle. Desde entonces, se consideraba que esa era la única especie presente en esos ambientes de agua dulce. Sin embargo, los científicos del CONICET comprobaron que en realidad se trata de dos especies distintas, que incluso pueden convivir en algunos arroyos de la región pampeana.

Qué importancia tiene el descubrimiento del CONICET

Gracias a la identificación de Cnesterodon pampeanus como nueva especie, el conocimiento que existía sobre la biodiversidad de estos ambientes es revisionado por los expertos. Este hallazgo muestra que todavía pueden existir especies que pasan inadvertidas incluso en regiones estudiadas durante décadas.

Otro detalle, pero no menos importante, es que el descubrimiento trae consigo también consecuencias para las investigaciones sobre contaminación. Como ambas especies son diferentes, podrían presentar distintas respuestas frente a la exposición a sustancias contaminantes.

Es por eso que los investigadores del CONICET plantean la necesidad de revisar estudios ambientales anteriores que pudieron haber considerado a los dos peces como una sola especie. Si se logran descubrir correctamente, se va a poder obtener resultados más precisos y comprender mejor cómo afectan los contaminantes a la fauna acuática.