Gripe Aviar: en la Argentina piden fortalecer la vigilancia por su rápida expansión en el mundo

Se notificaron más de 430 brotes en todo el mundo, principalmente en aves, pero también se detectaron casos en mamíferos, incluso en América del Sur. Hasta el momento no se reportó transmisión de persona a persona.

Otro virus zoonótico [es decir, de origen animal] encendió las alarmas de las redes de vigilancia epidemiológica mundial. Esta vez es conocido, se trata de la gripe aviar, pero preocupa su rápida expansión en aves silvestres y de corral en todo el mundo, y su detección cada vez más frecuente en mamíferos, como visones, focas y lobos marinos. En América latina, se notificó su detección en Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia, por lo que el Ministerio de Salud de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitieron una comunicación para alertar a los equipos profesionales de salud humana, animal y ambiental sobre la necesidad de “fortalecer la vigilancia epidemiológica, reforzar la sospecha de casos y su investigación exhaustiva, y las medidas de prevención y control de la infección”.

“Venimos siguiendo este brote desde el año pasado, cuando lo empezamos a detectar en aves en América del Norte. Está bastante establecido ya hace un año en toda la zona de Eurasia. Y lo que preocupa es que se está expandiendo bastante y muy rápido –explica Pilar Fernández, especialista argentina en enfermedades zoonóticas que trabaja en en la Escuela de Salud Global Paul Allen de la Universidad del Estado de Washington, en los Estados Unidos–. Empezó sobre todo en la costa Este y eso significa que entra en la ruta de migración del Atlántico y podía llegar a América del Sur. De hecho, con las migraciones lo hizo y está propagándose”.

“El principal cambio parece ser que el virus está más adaptado a aves salvajes y que la estacionalidad se perdió y está por toda Europa”, dijo el director del Instituto de Virología de Diagnóstico de Alemania, Martin Beer, en una sesión informativa organizada por SMC. El científico destacó la importancia de que la gripe H5N1 haya alcanzado nuevos continentes y a especies de aves que nunca habían entrado en contacto con el patógeno. En otras palabras, los brotes ya son una panzootia global.

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres, y es causada causada por varios subtipos que mutan rápido. El reservorio silencioso son las aves acuáticas, pero como las poblaciones de aves de corral también se infectan el impacto económico puede ser mayúsculo.

En la costa occidental de América del Sur se detectó también en lobos marinos.

Los virus de la gripe vienen en tres subtipos: A, B y C. Los de tipo B solo circulan entre las personas y causan epidemias estacionales. Los C infectan tanto a las personas como a los porcinos, pero los cuadros suelen ser leves y por lo general no se notifican. Para la salud pública, los A son los de mayor importancia por su capacidad para generar pandemias. Hasta ahora, en el último año solo se registraron dos infecciones humanas causadas por influenza aviar: la primera en los Estados Unidos (por A H5N1), notificada el 29 de abril de 2022 y la segunda en Ecuador, del 9 de enero de 2023.

“Casi todos los virus de influenza que circulan en la actualidad, incluso los estacionales, son de origen aviar –explica Fernández–. Eso ocurrió en la [gran] pandemia de 1918, por eso siempre la vigilancia estuvo puesta en las aves. Puede ser que se mantengan en ellas, lo que ya de por sí representa un problema porque afecta a las que se crían para consumo, lo que puede representar un gran problema económico, pero siempre está la posibilidad de que se adapten a la circulación en mamíferos, que es lo que estamos viendo actualmente. El origen de la pandemia de 2009 también fue en aves, pero se produjo recombinación en porcinos (por eso se la llamó ‘gripe porcina’). Los humanos tenemos mucho contacto con los cerdos y con las aves de corral, pero no es lo mismo infectarse de aves que de mamíferos, con los que compartimos más similitudes”.

Los virus de la gripe de tipo A se dividen en subtipos según las combinaciones de diferentes proteínas de superficie; en particular, la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). Hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. Los de origen animal difieren de los de la gripe humana y no se transmiten fácilmente entre las personas. La mayoría causan una infección leve o asintomática en las aves, pero algunos producen altas tasas de letalidad.

Las personas pueden adquirir la infección principalmente a través del contacto directo con animales infectados vivos o muertos, o sus entornos contaminados (no hay evidencias de que se adquiera la infección si su carne o derivados fueron bien cocinados). Los principales síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta, muscular, cefalea, disnea [dificultad para respirar], conjuntivitis o trastornos gastrointestinales.

Notificaciones de gripe aviar en América del Sur.

Hasta el momento no se reportó transmisión de persona a persona. Pero su circulación continua y extendida se considera un problema de salud pública, ya que “los virus influenza tienen el potencial de presentar mutaciones dentro del genoma o intercambio de segmentos del genoma entre subtipos de diferentes especies (reordenamiento) que pueden resultar en un aumento de la transmisibilidad entre seres humanos”, informa el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA), esta temporada epidémica de la Influenza aviar de alta patogenicidad ya causó alrededor de 290 brotes notificados en aves de corral y alrededor de 140 en aves silvestres entre el 2 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, principalmente en países de Europa y también en la Región de las Américas, Asia y África. Muchos países están experimentando mayor número de brotes en comparación con los casos registrados el año previo en el mismo período. Y se espera que esto aumente en los próximos meses.

Las pandemias de gripe son impredecibles. Se producen por la convergencia de un virus de la gripe aviar o de origen zoonótico capaz de causar una transmisión sostenida de persona a persona, y la escasa o nula inmunidad de la población. Y ya se sabe lo que ocurre si el mundo no está preparado.

En Dinamarca hubo detección de gripe aviar en visones.

“Lo primero que hay que hacer es continuar con la vigilancia, saber dónde está circulando como para poder anticipar medidas de acción –dice Fernández–. Tenemos vacunas, que quizás no sean para esta cepa específica, pero pueden dar alguna algún tipo de inmunidad cruzada. El problema es cuándo y cómo vacunar, y cómo limitar los brotes. La vigilancia en aves silvestres es difícil, porque insume muchos recursos y también se necesitan sistemas intercomunicados en las granjas de cría para detección temprana y que los trabajadores estén protegidos”.

Según destaca la investigadora, no siempre los virus de la gripe aviar son más graves que el virus estacional. “La diferencia es que son nuevos, entonces nuestro cuerpo no está tan preparado –concluye–. Es difícil anticipar cómo se van a comportar en humanos. Lo que sí estamos viendo en algunos mamíferos silvestres es que genera patogenicidad y no pasa completamente desapercibido. Ahora, eso no significa que en personas vaya a ser altamente patogénico. Los casos hasta el momento fueron muy pocos y relativamente leves, pero es difícil anticipar cómo se va a comportar un virus nuevo en la población general. Lo que preocupa es que en América del Norte ya llevamos varios meses y el brote en aves se sigue expandiendo, no hay signos de que la circulación haya disminuido. Las personas que tienen mayor contacto con estos animales deben estar más atentas a cualquier síntoma. La mayoría de las veces no pasa nada, pero el foco tiene que estar en la prevención”.