Imputaron al policía que le disparó a Chano Charpentier

El oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara de 27 años quedó "imputado de hecho" en la causa en que se investiga su accionar.

El policía que está siendo investigado por haberle disparado a Santiago "Chano" Moreno Chanpentier quedó imputado en la causa en la que se investiga las circunstancias en las cuales el músico fue baleado. El hecho ocurrió la madrugada del lunes cuando Chano se encontraba en un aparente cuadro de brote psicótico producto del consumo de estupefacientes.

El fiscal general de Zárate-Campana, José Luis Castaño, confirmó hoy que el oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara de 27 años quedó "imputado de hecho" en la causa en que se investiga su accionar. Según informó Télam, el oficial fue "notificado sobre la pericia balística" en la causa que cambió la carátula a "averiguación de ilícito".

El expediente fue provisoriamente caratulado como "atentado y resistencia a la autoridad y lesiones". Al policía imputado se le extrajo sangre y se le incautó el arma reglamentaria para ser peritada, al igual que una vaina y el plomo que traspasó el cuerpo de "Chano", que fue hallado entre sus ropas.

Marina Charpentier, la madre de Chano, confirmó que el ex líder de Tan Biónica permanece internado en el Sanatorio Otamendi y se quejó por la falta de ayuda que padecen las personas con adicciones. En cuanto al accionar del policía, Marina expresó: "Acá no hay nadie contra nadie, no es la mamá contra la policía. Acá solo hay víctimas, una es mi hijo”.

Además, aseguró que en este caso "la mamá de Amendolara está sufriendo como yo” y señaló que “no está en contra” de la policía de la localidad bonaerense de Capilla del Señor ya que es “la gente que ayudó” a su hijo en varias oportunidades.

El hecho

En la madrugada del lunes 26 de julio, Chano Chanpentier se encontraba en un aparente cuadro de brote psicótico producto del consumo de estupefacientes y sus familiares y el médico psiquiatra presentes en la casa del músico llamaron a la policía para lograr controlarlo.

"Chano" en un primer momento se asomó por la puerta de la casa para entablar una conversación con los tres efectivos policiales que habían llegado, pero al notar la presencia de su madre, regresó sobre sus pasos, ingresó a la vivienda y salió con un cuchillo largo y aserrado, como los utilizados para cortar pan, tras lo cual uno de los efectivos le disparó.

Quién es Facundo Nahuel Amendolara, el policía que le disparó a Chano

El efectivo se llama Facundo Nahuel Amendolara, tiene 27 años y es el responsable del disparo contra el cantante y ex-líder de Tan Biónica. Amendolara, quien es procedente de la localidad bonaerense de San Miguel, egresó de policía en el año 2015. Hasta el momento, el fiscal de la causa no imputó al protagonista. De hecho, Sergio Berni expresó en TN que "actuó de manera correcta".