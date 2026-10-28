Importante supermercado cerró otra sucursal y hay preocupación entre los trabajadores

En el contexto de crisis económica que atraviesa el país por las medidas del gobierno de Javier Milei, una reconocida cadena de supermercado cerrará otra sucursal y hay temor de los trabajadores por su futuro.

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El supermercado Vea de la ciudad de Neuquén bajará sus persianas el próximo 31 de octubre y dejará en vilo a sus 22 empleados, que hasta el momento continúan cumpliendo sus tareas habituales sin información oficial sobre su futuro laboral ni sobre el pago de las indemnizaciones.

La noticia llegó al Centro de Empleados de Comercio (CEC) a través de una comunicación telefónica del área de Recursos Humanos de la compañía. Sin embargo, la empresa todavía no notificó formalmente al personal ni entregó documentación sobre las condiciones en las que se concretaría el cierre.

Los motivos del cierre del Vea de Neuquén

Según detalló el secretario general del CEC, Ramón “Colo” Fernández, durante una conferencia de prensa, la firma justificó la decisión por una combinación de dificultades económicas, entre ellas la imposibilidad de llegar a un acuerdo por el alquiler del local y la caída de las ventas. “La situación no da para más”, habría señalado la empresa, en un contexto de retracción del consumo que golpea al comercio.

La incertidumbre alcanza a empleados con trayectorias muy diferentes dentro de la compañía: algunos ingresaron hace apenas un año, mientras que otros acumulan hasta dos décadas de antigüedad. Para el sindicato, la pérdida de esos puestos de trabajo representa un problema que va más allá de la interrupción de la actividad comercial. “De golpe y porrazo te quedás sin empleo”, expresó Fernández al describir el impacto que la decisión puede tener sobre quienes desarrollaron buena parte de su vida laboral en el supermercado.

El gremio señaló que ya solicitó a la empresa las liquidaciones correspondientes para revisar los montos y verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Por ahora, no se anunciaron medidas de fuerza y los empleados permanecen en sus puestos a la espera de definiciones. “La primera preocupación que tienen es cómo les van a pagar. Hemos pedido a la empresa que nos mande las liquidaciones”, agregó el titular del CEC.

La clausura de la sucursal neuquina se suma a una serie de cierres de locales de Vea registrados en distintas provincias durante 2025 y 2026. La cadena, que pertenece al grupo chileno Cencosud, también bajó las persianas de establecimientos en Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán.

La caída del consumo, el retroceso de las ventas y el incremento de los costos operativos, en particular los alquileres comerciales, aparecen entre los factores asociados a las dificultades del sector.