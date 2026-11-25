La firma puso fin a una planta en Garín donde trabajaban más de 30 personas y dejó de operar en varios destinos turísticos.

La caída del consumo y el retroceso de las ventas provocadas por las medidas del presidente Javier Milei obligaron a una reconocida empresa argentina de alfajores y chocolates artesanales a reducir su estructura comercial e industrial con el cierre de su fábrica. Se suma a la larga lista de empresas que tuvieron que achicarse por la crisis económica.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de Hönecker, una marca que nació en Escobar y que, después de más de dos décadas de expansión, cerró cinco sucursales y una de sus plantas productivas, además de suspender proyectos de inversión que tenía en marcha.

El fundador de la compañía, Osvaldo Foster, reconoció la magnitud de la caída en la actividad. "Estoy trabajando el 30% menos la cantidad de alfajores", afirmó en declaraciones al medio local El Día de Escobar. La firma continúa funcionando, pero con una estructura mucho menor que la que había alcanzado durante sus años de crecimiento.

El repliegue comercial impactó especialmente en localidades turísticas de la costa atlántica. La empresa dejó de tener presencia en Mar del Plata, Costa del Este y Mar de las Pampas, entre otros puntos donde había desarrollado parte de su negocio.

La salida de Mar de las Pampas tiene un significado particular para la historia de la marca: en 2004 había abierto allí su primer establecimiento fuera de Escobar. A partir de esa experiencia, comenzó a extender su presencia hacia otros destinos turísticos y llegó también a ciudades como Ushuaia y Termas de Río Hondo.

El cierre de la fábrica de Garín y una inversión que quedó en suspenso

El ajuste no se limitó a los comercios. Hönecker también cerró una fábrica ubicada en Garín, donde elaboraba bizcochitos y otros productos para acompañar el mate. En esa planta trabajaban más de 30 personas, aunque no se informó cuál fue la situación laboral de cada uno de esos empleados.

La compañía conserva en funcionamiento su establecimiento de Ingeniero Maschwitz, donde concentra la producción de alfajores y chocolates. Sin embargo, la actividad está lejos de los niveles que supo alcanzar: en su momento, la fábrica llegó a tener capacidad para elaborar 7.000 alfajores por hora.

Otro proyecto que quedó paralizado fue la construcción de una nueva planta en Escobar. La empresa había adquirido un terreno sobre la calle Capello, en las inmediaciones de la Colectora Este, para ampliar su capacidad industrial. La iniciativa finalmente no avanzó y el predio fue puesto a la venta.