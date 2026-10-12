Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron este lunes el cierre del circuito Garganta del Diablo, que fue inhabilitado de manera preventiva ante el aumento del caudal de agua del Río Iguazú, que se triplicó en 48 horas.

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Según registros de esta mañana, por los 275 saltos cayeron más de 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que obligó a tomar una serie de medidas de seguridad para resguardar a los visitantes y trabajadores del lugar.

La medida estará vigente durante toda la jornada a la espera de saber qué pasará durante los próximos días. No es la primera que el circuito Garganta del Diablo debe cerrar por el aumento del caudal, que se intensificó este año en el marco del fenómeno de El Niño.

Desde hace varios días la región de la Triple Frontera y las altas cuencas del Iguazú se ven afectadas por copiosas lluvias. El pronóstico del tiempo anticipó que recién las mejoras llegarán el jueves. En las últimas horas, varios usuarios publicaron en redes sociales videos sobre la situación actual de la zona, que comparte límite con el estado de Paraná, Brasil.

Cómo funciona el circuito Garganta del Diablo

Aunque el lado argentino cerró su ingreso de turistas al parque, en Foz de Iguazú aún no se aplicaron restricciones. Además, las autoridades locales realizarán este lunes inspecciones para evaluar el impacto de la crecida sobre los circuitos turísticos y la infraestructura del área protegida.

En paralelo, continúan abiertos los demás circuitos -Inferior y Superior- que funcionan con normalidad, por lo que turistas, población local y trabajadores podrán acceder a los caminos sin inconvenientes.

Pronóstico del tiempo en Puerto Iguazú, Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la máxima en Puerto Iguazú es de 21 grados y la mínima de 19. También estimaron vientos de 8 kilómetros por hora y que la humedad promedio será del 96%. Para las primeras horas de la mañana se estimaban una precipitación moderada de 11mm.

Hacia la tarde se prevén acumulados de 24 mm y se esperan vientos leves del norte a 12 kilómetros por hora. El SMN anticipó que la noche tendrá lluvias moderadas de 14 mm y vientos leves del noreste a 9 kilómetros por hora.