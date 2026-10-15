Después de casi nueve décadas de actividad, una icónica mueblería de Mar del Plata anunció el cierre de sus puertas en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Brunini Muebles pondrá fin a su local físico el próximo 31 de octubre. La empresa familiar, que atravesó distintas crisis económicas y llegó a tener fábrica propia y una veintena de empleados, mantendrá su negocio a través de internet, con un catálogo acotado y ventas principalmente a pedido.

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La decisión fue confirmada por Damián Brunini, quien está al frente de la firma desde 2010. En diálogo con Radio Brisas, explicó que la continuidad del establecimiento se volvió insostenible por la retracción de las ventas y las dificultades económicas de los hogares, en particular de los sectores medios que históricamente conformaron su clientela.

“Desde la pandemia para acá ha cambiado mucho la modalidad de compra de la gente. La gente se acostumbró a comprar todo en línea”, señaló el comerciante. A esa transformación se sumó una caída sostenida de la demanda desde noviembre del año pasado, que redujo las posibilidades de sostener los gastos de un local abierto al público.

Brunini describió cómo la pérdida de poder adquisitivo afecta las decisiones de compra de bienes durables, como sillones, mesas y sillas: “Antes le sobraba un pesito de los sueldos de los dos que trabajan en el matrimonio y lo podía usar en una cuotita, en algo para comprarse un cambio de sillóncito, cambiar los muebles. Y ahora a la gente no le alcanza”.

El comerciante también advirtió que la competencia de la oferta disponible en internet y la preferencia de muchos compradores jóvenes por elegir desde sus casas modificaron las condiciones del negocio. “Nosotros soportamos todas las crisis que pasaron, todas. Pero este contexto económico yo no lo vi nunca”, afirmó.

De una fábrica propia a una estructura mínima

En sus años de mayor actividad, la empresa llegó a tener alrededor de 20 trabajadores, entre carpinteros, lustradores y personal de reparto. También contaba con una fábrica propia de sillones, una estructura que fue reduciéndose a medida que cambiaban las condiciones del mercado. Cuando Damián asumió la conducción, en 2010, la firma todavía tenía una fábrica y ocho empleados. Con el tiempo, achicó sus instalaciones y recortó gastos hasta quedar bajo la gestión directa de Brunini, sin personal contratado.

El cierre del salón de ventas no implica el fin de Brunini Muebles. La firma prepara una tienda online mediante Tiendanube y continuará en contacto con sus clientes a través de Instagram y WhatsApp. El nuevo esquema buscará reducir los costos de funcionamiento y evitar la acumulación de mercadería. Para eso, trabajará con una selección limitada de productos de proveedores de Mar del Plata y de otras procedencias, con operaciones que se realizarán principalmente por encargo.