Caso Cecilia: realizarán una marcha a la espera de nuevas pericias clave

Son inminentes los resultados de los estudios realizados a los objetos encontrados en los rastrillajes, incluidos los restos de huesos. Mientras tanto, la familia vuelve a marchar para reclamar justicia por la joven desaparecida.

Esta semana será importante para la investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en Resistencia, porque se conocerán los resultados de los huesos hallados en el río Tragadero, luego de que los familiares reconocieran los objetos encontrados en la zona, particularmente el dije en forma de cruz. En ese marco, y al cumplirse 23 días de su desaparición, su mamá, Gloria Romero, convocó para hoy a una marcha desde la plaza central de la capital chaqueña hasta la dependencia policial donde está detenida una de las principales imputadas, Marcela Acuña, madre de la pareja de la víctima y esposa de Emerenciano Sena.

Los peritos de Gendarmería Nacional continuarán mañana con el operativo en otro tramo de la calle recientemente asfaltada en el Barrio Emerenciano Sena de Resistencia para determinar si hay restos o no del cuerpo de Cecilia, al tiempo que el equipo de antropología del Poder Judicial de Córdoba presentará los resultados del estudio a los huesos encontrados. Los peritos judiciales de Chaco ya anticiparon a los fiscales, de todas formas, que uno de los restos óseos parecería ser una falange.

El sábado se realizaron dos operativos para intentar hallar restos de Cecilia. Uno se hizo en la casa de los Sena, en la calle Santa María de Oro 1460, donde se estima que fue el crimen, porque la joven chaqueña nunca más salió del lugar. Allí, se secuestraron elementos que pueden ser de interés para la investigación, como dispositivos electrónicos y objetos cortantes que serían cuchillas para faenar animales. Estos últimos elementos llamaron la atención, porque no habían sido encontrados en el allanamiento anterior.

El operativo restante se llevó a cabo en el Barrio emerenciano Sena, sobre la calle asfaltada buscando posibles restos de Cecilia debajo del pavimento. Los resultados de este análisis inicial se conocerán en las próximas horas, tras ser analizados mediante un software en la División de Criminalística de la fuerza federal.

En principio, en la casa de los Sena en principio no se hallaron manchas hemáticas ni pruebas de algo que pudieran haber quemado. "No hay manchas de sangre, en algunos sectores reaccionó el luminol que se hisopó, pero puede ser lavandina, algún producto que tenga cobre como esmalte, por ejemplo, pero manchas de sangre no se encontró", precisaron fuentes judiciales.

Entre este lunes y martes, se estima que los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez dicten la prisión preventiva a los siete acusados del asesinato de Strzyzowski. Los detenidos son Emerenciano Sena; su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, y el casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso.

Una marcha con las camisetas de la Selección Argentina

Mientras avanza la investigación, los familiares siguen reclamando Justicia. En la convocatoria a través de sus redes sociales, Romero pidió a los habitantes del interior chaqueño y del país su acompañamiento para esta tarde a las 17 en la plaza 25 de Mayo y traer "telas, globos, flores" de color rosa, el preferido de su hija.



También solicitó que todas las personas que tienen la camiseta de la Selección Argentina, le coloquen una estrella rosada que diga "justicia por Cecilia", como "símbolo de los sueños que le robaron". En su cuenta de Instagram, la mujer publicó una serie de historias en la que explicó que está previsto caminar al Departamento de Violencia Familiar y de Género, ubicado en Alvear 126 de Resistencia, sitio donde está detenida Acuña.

Es importante que haya presencia, les demostremos que no les tenemos miedo, porque el martes o miércoles se toma la decisión de que si esta gente se va a quedar adentro, o si le van a dar la libertad, o si le van a dar arresto domiciliario, y yo no quiero un arresto domiciliario", dijo ayer Gloria en declaraciones a la prensa.



Es que Acuña pidió a través de su defensa que por cuestiones de salud le otorguen prisión domiciliaria, algo que la mamá de la víctima, rechaza. "Ahora se acuerda esta mujer que está enferma y hace dos semanas atrás, antes de matar a Cecilia, estaba perfecta, haciendo campaña política, y de repente está al borde de la muerte", criticó.

Gloria dijo que no quiere "privilegios ni arresto domiciliario para esta gente, ni que lo hagan pasar por loquito a César (Sena)".