Caso Yankelevich: quién puede denunciar la violencia contra un niño, cómo se activa la protección y qué debe hacer el Estado

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida - afirmó Valentín Yankelevich al relatar públicamente la violencia física y psicológica que había sufrido durante su infancia por parte de su padre Darío Giordano - él nos sacaba una vez por semana del colegio a cada nieto por separado a almorzar, y ahí fue que lo empezamos a hablar individualmente. Yo por mi parte, Franco por su parte. Y se dio cuenta de que estaba pasando algo grave. Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó”. En medio de la entrevista con Tatiana Shapiro en Infobae en Vivo, el hijo de Romina Yan explicó que su abuelo materno fue la figura decisiva para que él y su hermano pudieran salir de aquella situación de sufrimiento y extrema vulnerabilidad.

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Su conmovedor relato, que se volvió viral rápidamente, puso en el centro de la discusión la dimensión real del problema en nuestro país y el rol que puede tomar un adulto en esos casos. Además, la repercusión pública que generó el testimonio en primera persona, permite examinar las herramientas que existen para intervenir y los obstáculos que aun persisten ante una posible situación de violencia intrafamiliar, sin anticipar conclusiones sobre hechos particulares ni convertir una denuncia en una sentencia. Si bien, tal como explica Alejandra Iriarte, abogada e integrante de la Red de Abogadas Feministas, “nuestro sistema legal tiene una mirada amplia y una perspectiva hacia las infancias”, el desafío aún pendiente es que las obligaciones establecidas por las leyes se traduzcan en respuestas concretas: “no alcanza con contar con leyes que reconozcan derechos si, en la práctica, los mecanismos de protección no funcionan con la celeridad, los recursos y la eficacia necesarias”.

Quién puede denunciar y qué hacer cuando un niño cuenta que sufre violencia

El primer punto a tener en cuenta es que cualquier persona puede comunicar una posible situación de violencia contra un niño o una niña. Desde la la Red de Abogadas Feministas subrayan que NO es necesario ser familiar, contar con pruebas concluyentes ni tener certeza sobre todo lo ocurrido para pedir la intervención de las autoridades. Un abuelo, una tía, una maestra, un docente, un vecino o cualquier otro adulto que advierta indicadores o tenga sospechas de maltrato, puede acudir a los organismos de protección de derechos o a las autoridades judiciales.

En determinadas circunstancias, según la normativa vigente, comunicar la situación constituye una obligación legal: para representantes legales, profesionales de la salud y de los servicios asistenciales, sociales y educativos, y funcionarios públicos. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) establece, en su artículo 30, el deber de integrantes de establecimientos educativos y de salud de comunicar vulneraciones de derechos, y en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 12.569 contempla obligaciones de denuncia o comunicación frente a situaciones de violencia familiar.

Justamente la función de quien identifica una situación de violencia no es investigar ni determinar si efectivamente existió un delito, sino poner en conocimiento de las instituciones aquello que sabe o sospecha para que se evalúe el riesgo. La posibilidad de denunciar, sin tener que demostrar previamente los hechos, es importante teniendo en cuenta que, cuando la violencia ocurre dentro del hogar o en el ámbito privado, no suele haber testigos externos ni pruebas definitivas, situación que puede retrasar la intervención y prolongar la exposición de un menor al peligro.

En el caso que un menor decida verbalizar lo que le pasa y contar su padecimiento a un adulto, ya sea un abuelo, una tía o una docente, la recomendación profesional de la Red de Abogadas Feministas es escuchar con calma, permitir que hable a su ritmo, transmitirle que hizo bien en contarlo, respetar su identidad, dejarle en claro que no es responsable de la violencia y confirmar que buscará ayuda. En esas situaciones tan delicadas los especialistas y psicólogos recomiendan evitar preguntas sugestivas, no insistir para que hable mucho y brinde muchos detalles, no caer en interrogatorios tensos y reiterados, y evitar las confrontaciones con el presunto agresor. Tampoco corresponde grabar o fotografiar al niño por iniciativa propia ni difundir su relato en redes sociales.

En términos operativos para poner en marcha el proceso judicial la Red de Abogadas Feministas recomienda acudir a los organismos de protección de derechos, a una fiscalía o a las autoridades judiciales: la Línea 102 que brinda orientación ante vulneraciones de derechos de NNyA; acudir a oficinas locales o jurisdiccionales como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires también puede recurrirse; y llamar al 911 o ir a la guardia de un hospital si existe peligro inmediato, hay lesiones o una necesidad sanitaria urgente.

Durante los últimos años, sobre todo a partir de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas se corroboró que los Equipos de Orientación Escolar, junto con docentes y directivos, pueden tener un papel fundamental en la detección y comunicación de estas situaciones al advertir cambios en la conducta, ausentismo, indicadores de sufrimiento o revelaciones espontáneas. La línea pedagógica y los contenidos de la ESI sirven para que adultos y menores reconozcan situaciones que vulneran sus derechos y encuentren espacios de confianza donde hablar. Sin embargo, la intervención educativa no reemplaza el accionar de los organismos competentes responsables de la activación de mecanismos de protección previstos por la normativa.

Qué medidas pueden tomarse si el presunto agresor es uno de los padres

Cuando quien es señalado como responsable de la violencia es el padre o la madre, la intervención es especialmente compleja por la relación afectiva y dependencia material que existe dentro de la familia: el NNyA puede sentir miedo, culpa o preocupación por las consecuencias de hablar; otros familiares pueden minimizar lo ocurrido para evitar un conflicto; y el adulto señalado puede ser el sostén económico del hogar. Por eso, la protección debe ser garantizada por el Estado y no puede depender exclusivamente de que la familia logre resolver la situación por sus propios medios.

El marco legal argentino conjuga medidas urgentes destinadas a resguardar a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia familiar. Dependiendo del riesgo, la normativa correspondiente y las particularidades del caso, pueden disponerse la exclusión del presunto agresor del hogar, prohibiciones de acercamiento y contacto; restricciones para concurrir a la escuela u otros lugares frecuentados por el menor y modificaciones provisorias de las modalidades de cuidado o comunicación; alimentos provisorios; y tratamientos terapéuticos. También pueden evaluarse medidas vinculadas con la responsabilidad parental y la guarda a favor de un familiar, por un año, prorrogable.

La Red de Abogadas Feministas explica que la intervención judicial no es la única vía disponible, ya que el sistema administrativo de protección de derechos puede evaluar la situación y adoptar medidas destinadas a restituir los derechos vulnerados, con intervención de equipos interdisciplinarios. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, participan los Servicios Locales y Zonales; en la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También intervienen la Justicia de Familia, la Justicia Penal y los organismos del Ministerio Público, de acuerdo con sus respectivas competencias. Es importante distinguir los objetivos de estas intervenciones que pueden funcionar en paralelo: mientras la denuncia penal busca investigar si se cometió un delito, determinar responsabilidades y, si corresponde, aplicar una sanción, el sistema de protección de derechos, en cambio, procura que el niño esté a salvo, reciba asistencia y pueda recuperar el ejercicio de sus derechos.

La Ley 26.061 contempla medidas de protección integral, que pueden incluir acompañamiento familiar, atención psicológica, asistencia social y apoyo escolar. Cuando la permanencia del niño en su entorno representa un riesgo y no existe otra alternativa adecuada, pueden adoptarse medidas excepcionales de separación temporal, sujetas al control judicial de legalidad. Estas medidas no deben aplicarse automáticamente y requieren evaluar la situación y procurar alternativas que garanticen la seguridad del niño y respeten sus derechos.

En ese marco, la familia ampliada y los referentes afectivos significativos pueden tener un papel protagónico, dado que la legislación contempla la posibilidad de recurrir a abuelos, tíos u otras personas con vínculos relevantes cuando el niño no puede permanecer con sus progenitores, siempre que esa alternativa resulte adecuada y segura. Según explica la Red de Abogadas Feministas, los familiares pueden solicitar medidas de protección y, cuando corresponda, pedir una guarda provisoria. La decisión debe responder al interés superior del niño y a una evaluación concreta de sus necesidades, no solamente a la voluntad de los adultos involucrados.

Cómo evitar la revictimización durante la investigación

La investigación penal de un hecho de violencia intrafamiliar queda a cargo de la fiscalía y puede reunir distintos elementos y pruebas: informes médicos, historias clínicas, registros escolares, testimonios de familiares y docentes, evaluaciones profesionales, comunicaciones y antecedentes de intervenciones previas. En casos como el de Valentin Yankelevich el relato del menor en primera persona puede tener un valor central porque los hechos ocurren en espacios privados sin testigos secundarios. Su valoración debe atender a la edad, el desarrollo y las circunstancias en las que se produjo la declaración, sin exigirle una precisión cronológica propia de una persona adulta.

Al momento de dar su palabra, la intervención debe organizarse para evitar que el NNyA tenga que reconstruir una y otra vez la misma experiencia ante diferentes adultos, es decir no exponerlo a un proceso de revictimización. La Red de Abogadas Feministas advierte que uno de los problemas recurrentes en los procesos judiciales donde intervienen diferentes organismos suele ser la reiteración de entrevistas, las instancias sucesivas de interrogación y la demora en acceder a profesionales especializados. En una entrevista especializada, como una Cámara Gesell, jamás se debe forzar a un menor a declarar, y deben tomarse recaudos para reducir la exposición, evitar preguntas innecesarias, e interrumpir el procedimiento ante reacciones posibles como el miedo, la angustia o cualquier costo emocional. La investigación puede avanzar mediante otros elementos probatorios, mientras los equipos profesionales evalúan qué condiciones son adecuadas para efectivizar una eventual entrevista.

Iriarte también pone especial atención en el impacto que pueden tener las respuestas institucionales cuando el adulto que intenta proteger al niño es desacreditado o se presume, sin una evaluación suficiente, que actúa para perjudicar al otro progenitor. La Red cuestiona el uso del llamado Síndrome de alienación parental (SAP), que no existe ni tiene aval científico alguno, pero es utilizado en la Justicia, generalmente en cuestiones relativas a visitas y tenencias de las infancias, para poner en duda la palabra de niños o niñas que declaran ser víctimas de violencias graves y/o abusos sexuales intrafamiliares, alegando que esos discursos son inculcados por una madre o padre despechado que les “lava la cabeza” y los manipula con el fin acusar falsamente al progenitor. La única respuesta adecuada consiste en investigar con criterios profesionales, evaluar las evidencias y evitar que los prejuicios sustituyan el análisis del caso y la situación concreta.

El cuidado de las infancias en procesos tan complejos y densos exige, por lo tanto, dos obligaciones simultáneas: investigar con imparcialidad y garantías; y adoptar a tiempo las medidas necesarias para que un NNyA no continúe expuesto a una posible situación de violencia o peligro. Es decir, así como la presunción de inocencia y el derecho de defensa de la persona denunciada deben respetarse durante el proceso, la protección de la víctima no puede quedar condicionada a una sentencia penal.

Las fallas del sistema y la responsabilidad del Estado

Aunque Argentina cuenta con un marco normativo amplio, la Red de Abogadas Feministas señala que el acceso efectivo a la protección enfrenta obstáculos institucionales, económicos y territoriales como las demoras, la falta de recursos, la sobrecarga de los equipos de niñez, la escasa coordinación entre la Justicia Penal y la de Familia, las dificultades para acceder a patrocinio jurídico gratuito, y la resistencia de algunos organismos a recibir denuncias o a reconocer la gravedad de una situación que se presenta como un “conflicto familiar”.

A estas dificultades se suma la desigualdad geográfica, territorial y económica en una país tan extenso y heterogéneo ya que no todas las localidades cuentan con la misma disponibilidad de servicios especializados, equipos interdisciplinarios o espacios adecuados para las diferentes instancias judiciales. Por eso, la respuesta estatal no puede reducirse a indicar dónde y cómo denunciar, sino que necesita garantizar que los organismos tengan capacidad para recibir la información, evaluar el riesgo, coordinar intervenciones y sostener el acompañamiento en todo el territorio nacional.

“La aplicación concreta y oportuna” de las herramientas legales es, para Ale Iriarte, una cuestión central. La abogada sostiene que el debilitamiento de las políticas públicas de niñez afecta directamente el funcionamiento de los servicios que deben intervenir. En ese sentido, la discusión sobre la responsabilidad estatal en casos de violencia implica debates técnicos pero sobre todo el direccionamiento de recursos humanos y financieros, formación, protocolos claros y canales de comunicación entre las distintas áreas.

El avance de la teoría de las “Falsas Denuncias” y el riesgo para NNYA

La Red también expresa preocupación por las iniciativas y el avance de proyectos legislativos presentados, en particular del Proyecto de Ley S-0228/2025, que busca reformar el Código Penal para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” en causas vinculadas a violencia de género, delitos sexuales, niñas, niños y adolescentes.

Iriarte advierte que una denuncia cuyos hechos no pudieron acreditarse no equivale, por sí misma, a una denuncia deliberadamente falsa. “Estamos a tiempo de evitar que el temor a las falsas denuncias se convierta en una barrera para acceder a la justicia, desaliente a quienes buscan proteger a las infancias y deje a niños, niñas y adolescentes aún más desprotegidos frente a situaciones de violencia - sostiene la abogada y agrega - No podemos exigir que se denuncien las vulneraciones de sus derechos y, al mismo tiempo, generar condiciones que desalienten hacerlo”.

Las estadísticas confirman que las denuncias falsas son un fenómeno muy poco frecuente tanto a nivel global, ya que representan menos del 1% de los casos de violencia de género (ONU Mujeres, 2024), como en Argentina, donde menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, principalmente vinculadas a delitos económicos (Consejo de la Magistratura, 2025). El planteo de la Red no elimina la obligación de investigar las denuncias ni las garantías que corresponden a todas las personas involucradas, pero sí señala el riesgo de que la sospecha sobre quien denuncia se convierta en la respuesta inicial y desplace la evaluación de los indicadores de violencia.