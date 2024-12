Nora Dalmasso y un nuevo pedido de los abogados del principal sospechoso: "Prescripción"

El giro en el caso Nora Dalmasso de los últimos días sigue desembocando en medidas judiciales. Luego de que la familia de la mujer de 51 años que fue ahorcada y abusada en noviembre de 2006 asegurara que va por la suspensión de la prescripción ante las nuevas pruebas contra Roberto Bárzola, los abogados del principal acusado hicieron lo propio y presentaron una excepción de acción penal para que se defina si es legítimo o no seguir investigando.

Bárzola, en aquel entonces, de 27 años, trabajaba como pulidor de pisos en la casa de la víctima, y si bien nunca formó parte de la investigación, ahora se confirmó que su ADN coincidió con uno de los tres rastros presentes en el cinto de la bata con el que la víctima fue asfixiada y en un vello púbico atrapado en la zona inguinal del cuerpo de Dalmasso. De hecho, tal como contó El Destape, una pericia internacional había marcado años atrás al pulidor de pisos, pero esa pista no se investigó.

“La defensa de Macarrón ejercida por el abogado Brito pedía que se tomara el perfil genético de esta persona y nunca se hizo. Por el contrario, el fiscal Fávega que es ejemplo y su equipo en colaboración con la querella han logrado determinar y confirmar la identidad de esta persona que ya ha prestado declaración indagatoria como imputado”, remarcó el abogado de la familia Macarrón, Gustavo Liebau, cuando se confirmó el nuevo dato pericial.

En ese momento, contó que la fiscalía estaba trabajando para determinar si esta persona cometió un delito durante estos años, "lo cual provocaría la interrupción de la prescripción", explicó. Y agregó: “Por expreso pedido de la familia, vamos a llegar, de ser necesario, a los más altos tribunales de la Nación, a los tribunales internacionales” para que este delito no quede impune.

“La memoria de todas las personas que hayan sufrido un delito de estas características nos impide permanecer inertes frente a ese formalismo. Vamos a plantear de ser necesaria la inconstitucionalidad. Ya hay precedentes en la Cámara de Acusación cordobesa y a nivel nacional existe un movimiento que privilegia la verdad, la sanción de los verdaderos delitos”, continuó.

Este viernes, el abogado Cristian Titarelli, quien junto con Aquiles Rodríguez, asumió la defensa del sospechoso confirmó a La Nación que ellos ya movieron sus fichas. “Presentamos una excepción de acción penal, que se analice la vigencia a los finales de determinar si es legítimo o no seguir investigándolo”, detalló.

Tittarelli precisó que para determinar la prescripción de la acción penal se debe contar con el certificado de reincidencia y de antecedentes penales del imputado. Cree que, seguramente, la definición llegará después de la feria judicial que comienza la semana próxima, salvo que se habilite el trámite especialmente para esta causa.

El ADN que cambió la causa de Nora Dalmasso

El perfil de ADN masculino fue hallado tanto en el cinto de la bata de baño y un vello púbico encontrado en la zona inguinal de la víctima, según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en conjunto con el Centro Forense del Poder Judicial de Córdoba con el National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida.

"Es raro, en el juicio se comprobó que la escena del crimen no había sido protegida", apuntaron los abogados del acusado, Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez en relación al hallazgo del ADN casi una década después.

En 2007, la familia de la víctima solicitó que se incluyera a Bárzola en la lista de personas a cotejar su ADN, pero el fiscal del caso no lo consideró en su momento.

Cómo murió Nora Dalmasso: qué dicen los médicos forenses sobre su asesinato

El cuerpo sin vida de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su vivienda de Villa del Golf, en Río Cuarto, por un vecino. Fue la madre de la víctima la que le pidió que fuera hasta la casa de su hija porque no le respondía el teléfono. El hombre ingresó por la puerta trasera y fue quien halló el cadáver. Por la escena del crimen desfilaron por lo menos 23 personas que alteraron el lugar con movimientos que complicaron la investigación que en primer lugar fue dirigida primero hacia un albañil, Gastón Zárate. Su caso inspiró “la marcha del perejil”, pero luego los investigadores apuntaron al viudo Marcelo y al hijo de Nora, Facundo Macarrón, ambos fueron absueltos en el juicio.

Mario Vignolo, médico forense que participó de las pericias del cuerpo de Nora Dalmasso, se refirió a las condiciones del cadáver que darían cuenta de los momentos previos al homicidio y apuntó: “Igual que otros peritos dijimos que era sexo consentido, ahora en caso de que no haya sido consentido, no fue un sexo violento porque no había signos de violencia en el cadáver”, explicó. Vignolo también mencionó que Dalmasso “tenía un golpe en la cabeza que no fue por el sexo, sino por el instinto defensivo al ser estrangulada”.

En este sentido planteó la existencia de irregularidades que no permitieron esclarecer el hecho. “De entrada siempre se temió que haya alguien importante y por ese temor siempre empezaron a embarrar la cancha y el tiempo que pasa es la verdad que huye”, señaló y sostuvo que “todas las idas y vueltas en este juicio hicieron que se diluya la verdad que a lo mejor estaba en las narices”.