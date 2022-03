Nora Dalmasso: el fiscal pide que sea analizado como un caso de violencia de género

Julio Rivero aseguró que el crimen de la cordobesa en 2006 debe ser analizado como un caso de "violencia de género" en el marco del juicio contra Marcelo Macarrón.

El fiscal en lo penal, Julio Rivero, adelantó este martes que probará que a Nora Dalmasso la mataron cuando dormía aunque ni "ella supo quién lo hizo" y aseguró que el caso debe ser analizado como un caso de violencia de género, en el marco del juicio contra quien fuera su esposo, Marcelo Macarrón.

Después de 15 años, este lunes comenzó el juicio por el asesinato de Nora Dalmasso. El principal y único acusado es Marcelo Macarrón, esposo de la víctima, que está acusado de “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria”. En diálogo con la prensa, el viudo adelantó que prestaría declaración ante los jueces de la Cámara 1ª del Crimen este martes a la vez que admitió estar “ansioso”. Cuando fue consultado sobre el esclarecimiento del asesinato de su esposa, el viudo lo puso en dudas: “Es muy difícil después de tantos años”.

En la etapa previa donde se hizo la presentación del caso, el fiscal Julio Rivero expresó que "hace 15 años que Nora Dalmasso no descansa en paz", e hizo alusión a la figura penal de femicidio pese a que la misma no encuadre con el caso dado que, al momento del asesinato de Nora, el 26 de noviembre de 2006, no estaba reglamentada.

Según la acusación, el 25 de noviembre de 2006, sicarios contratados por él habrían estrangulado a Nora Dalmasso con el lazo de la bata y con sus manos. La fiscalía sospecha que el viudo buscó que la escena del crimen se pareciera a un femicidio cometido por un supuesto amante de la víctima.

"Esta fiscalía va a intentar probar que a Nora la mataron a traición cuando se encontraba dormida y desnuda en la cama de su hija. Y luego de compartir una cena con ¿amigas?. La mataron cuando estaba dormida, va a probar que la mató una sola persona, que esa noche no esperaba a nadie y sí recibió la visita de su asesino", indicó la fiscalía. "Nunca se va a saber quién la mató. Yo les puedo asegurar que Nora no supo quién la mató, que el asesino no era un loquito, y que el móvil no es sexual ni motivo en ocasión de robo, sino que fue personal", agregó.

Para esta jornada se espera que se termine la lectura de la acusación, que declare el viudo y único imputado, y que, por la tarde, declaren los primeros testigos. Más de 300 personas, entre familiares, amigos de la víctima y del acusado, vecinos del Barrio Villa Golf, policías y peritos, fueron citados para declarar en el marco del proceso.