Caso Nancy Godoy: el testimonio del hijo de 13 años de una detenida que es clave para la causa

El hijo de 13 años de Rosa Leguizamón, una de las cinco personas detenidas por el femicidio de Nancy Godoy, declaró este viernes en cámara Gesell. Los investigadores creen que el adolescente pudo haber estado presente durante el ataque a la docente rural de Esquina, Corrientes.

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Por el momento no trascendió lo que dijo, pero su declaración es considerada una instancia clave, porque podría ayudar a reconstruir qué pasó y a determinar quiénes participaron del crimen.

Qué dijo el abogado de Rosa Leguizamón

Después de la audiencia, Marcos Neironi, abogado defensor de Leguizamón, habló sobre la declaración del adolescente: “Va dándole noción a lo que va a pasar en esta causa, está mostrando la verdad”.

El letrado sostuvo que su clienta “no tuvo nada que ver” y aclaró que “nunca declaró como imputada”. “Estamos en una investigación criminal”, agregó. Leguizamón podría declarar el lunes.

Qué rol habría tenido Rosa Leguizamón

Leguizamón está acusada de homicidio simple y, según la investigación, fue la última persona que vio a la docente. Los investigadores sospechan que habría actuado como facilitadora del crimen. Su pareja, Nahuel Rojas, es uno de los principales acusados.

El nombre de Rosa aparecía en la carta que Nancy escribió en agosto para denunciar el abandono de la Escuela 626. Allí, la maestra dejó asentado que, ante el estado del edificio, tuvo que pasar tres noches en la casa de Leguizamón.

El testigo que llevó al cuerpo de Nancy Godoy

El cuerpo de la docente fue hallado el martes a unos 3000 metros de la escuela, en una zona de monte y bañados a la que solo se puede llegar a caballo. A unos cinco metros encontraron un bolso.

El hallazgo no fue producto de un rastrillaje casual. Según pudo saber este medio, fue Joaquín, hermano de Rosa Leguizamón, quien habría indicado dónde estaba el cuerpo. Joaquín no está detenido y declaró como testigo. Además, habría pedido expresamente que participaran instructores judiciales del procedimiento porque no confiaba en la policía.

Qué reveló la autopsia

Según el Instituto Médico Forense de Corrientes, Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas de arma blanca. El forense que intervino en el caso indicó que las lesiones permiten inferir el uso de varias armas y que en el antebrazo había heridas de defensa. Todavía están pendientes estudios genéticos y entomológicos que podrían precisar el momento de la muerte y vincular a los autores.