El caso Matías Berardi que aparece en Mis muertos tristes y que conmocionó a todo un país hace 16 años

Matías Berardi corrió desesperado por las calles, golpeó puertas, se trepó a rejas y pidió ayuda a los gritos. Dijo que estaba secuestrado, pero nadie le creyó. Los vecinos desconfiaron y no le abrieron, entonces los secuestradores lo volvieron a encontrar, lo recapturaron y lo mataron.

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Pasó en septiembre del 2010, pero inspiró una escena que ahora forma parte de “Mis muertos tristes”, la serie de Netflix basada en cuentos de Mariana Enriquez. Se trata de un caso que conmocionó por completo a la zona norte de la provincia de Buenos Aires y que aún hoy genera terror entre los que lo recuerdan.

El detalle del intento de escape inspiró a la autora: “Me había sorprendido mucho el secuestro —y posterior asesinato— de un chico que se llama Matías Berardi, porque él, cuando logra escaparse de sus captores (que después lo vuelven a agarrar), toca la puerta en todo ese barrio donde él estaba huyendo para que le abran contando lo que le estaba pasando y nadie le abrió”, recordó Enríquez, en entrevista con OhLalá.

Ese episodio fue el punto de partida de “Mis muertos tristes”, uno de los cuentos de su libro Un lugar soleado para gente sombría. En el relato, el fantasma del joven regresa para materializar la culpa de quienes, aquella noche, decidieron no abrirle la puerta. Enríquez explicó que el componente sobrenatural le permitió llevar esa situación al terreno del terror, pero que el núcleo de la historia estaba en una dimensión mucho más concreta: la ruptura de los vínculos sociales. “Ese chico es un fantasma de ellos, no importa la dimensión sobrenatural. La dimensión sobrenatural me sirve a mí para remarcarlo (...) y para darle la materialidad a esa culpa, a ese trauma”, señaló.

La cronología del secuestro

La noche del 27 de septiembre del 2010, Matías había ido a una fiesta de egresados en Pacha, en la Costanera Norte. Para volver a su casa, sus padres habían arreglado con otras familias contratar una combi. Por ello durante la madrugada, en el cruce de la Panamericana y la Ruta 26, el adolescente bajó del vehículo.

Le faltaban apenas minutos para llegar a su casa en Ingeniero Maschwitz, pero fue interceptado por una banda que lo secuestró e inmediatamente empezó a exigirle dinero a los papás. Primero pidieron 1.000 pesos y luego subieron el monto del rescate hasta los 30.000 pesos.

Mientras los padres reunían el dinero, la investigación policial permitió determinar que el teléfono de Matías se encontraba en la zona de General Pacheco. El adolescente estaba cautivo en una herrería de Benavídez que era propiedad de Richard Fabián Souto, señalado como líder de la banda.

El pedido de ayuda que nadie respondió

Después de unas 14 horas de secuestro, Matías aprovechó un descuido de los captores y logró escaparse. Corrió por las calles y pidió ayuda a los gritos, golpeando las puertas de las viviendas que encontraba a su paso. Incluso intentó subir a un remis, pero el conductor arrancó y se fue rápidamente creyendo que el joven quería robarle el auto.

Nadie lo ayudó y después de recorrer algunas cuadras, los secuestradores lo hallaron. Para evitar que los vecinos intervinieran, lo señalaron como un supuesto delincuente. Volvieron a capturarlo y lo trasladaron a un descampado de Campana donde lo mataron de un disparo por la espalda.

El caso tuvo enorme repercusión y terminó con cinco integrantes de la banda condenados a prisión perpetua, además de otras penas para distintos involucrados. Años después, aquella escena quedó incorporada a la literatura de Enriquez en "Un lugar soleado para gente sombría".

Ahora, también forma parte de la adaptación audiovisual, que fue protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi y dirigida por Pablo Larraín, y aborda una ficción posterior sobre qué ocurrió con quienes escucharon los pedidos de auxilio y decidieron no intervenir.