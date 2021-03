Sergio Berni apuntó contra Seguridad

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, lanzó duras críticas contra el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, a quien acusó de "hipócrita e inoperante" por su accionar durante el operativo de búsqueda de M.B, la niña de 7 años que fue desaparecida el 15 de marzo y este jueves fue encontrada en Luján.

En mañana del jueves, Berni y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli brindaron una conferencia de prensa luego de que las fuerzas policiales encontraran a M.B para dar detalles sobre la causa. Según trascendió, Berni echó hoy de la conferencia a Villalba y avivó la interna que mantiene con su par nacional Sabina Frederic.

"Su hipocresía e inoperancia le hacen muy mal a la provincia de Buenos Aires", recalcó Berni y no ocultó su enojo con el número dos de la cartera de Seguridad nacional que encabeza Sabina Frederic, con quien está enfrentado desde el inicio de su gestión.

Al ser consultado sobre si en el encuentro que ambos mantuvieron en Luján tras encontrar a la niña de 7 años existió una fuerte discusión con empujones incluidos, el ministro de Seguridad bonaerense no lo negó y aseguró: "Eso es anecdótico".

Sin embargo, dejó en claro que el buen resultado de la búsqueda de M.B fue gracias al trabajo coordinado entre Provincia y Ciudad de Buenos Aires y descalificó a la gestión de Frederic. "Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldosa de la provincia de buenos Aires y nos dejaron solos", lanzó Berni ante la prensa, al referirse a Villalba y Frederic

El momento de extrema tensión se dio cuando el secretario de Seguridad de la Nación arribó a Luján antes de la conferencia de prensa y desató la furia del funcionario de la administración de Axel Kicillof. Según trascendió, Berni lo insultó y lo echó del lugar, por lo que del contacto con la prensa posterior solo participaron el ministro bonaerense y el porteño, también vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, quienes intercambiaron elogios, marcando aún más las diferencias con Seguridad de Nación.

La indignación de Berni en la conferencia por el caso M.B

Durante la conferencia, Berni destacó que fueron 24 horas de trabajo muy difíciles y que "estaban buscando un fantasma": "Para la sociedad esta persona no existía. Era una persona indocumentada que tenía las huellas digitales de él cargadas en las de otra persona. Entonces, cada vez que lo detenían sus fichas iban a otra persona. Esta es la realidad que tenemos en Argentina".

"No tenemos que ser hipócritas. No se puede esconder la mugre abajo de la alfombra. Tenemos que entender que M.B es el producto de la desigualdad y la falta de equidad en Argentina", lanzó Berni y reconoció que "no podemos decir que esto tiene un final feliz porque lo que le pasó M.B es la realidad que duele, golpea y nos avergüenza como argentinos y no es la única que está en esa situación".

Con notoria indignación, el ministro de Seguridad bonaerense deseó: "Ojalá el caso de M.B no termine cuando se apaguen las cámaras. Este es el comienzo para desandar una realidad que nos duele, nos golpea y a mí como peronista, me da vergüenza".