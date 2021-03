Qué pasará con M.B. ahora que fue encontrada y qué ayuda puede recibir

Tras la aparición con vida de M. B, se abrieron cientos de aristas sobre la situación de emergencia y vulnerabilidad que vive la niña y su familia, que es una realidad que atraviesa 6 de cada 10 niños en Argentina que son pobres. Desde la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, precisaron que desde el 2002 el Consejo de la Niña, Niño y Adolescente intervino en el núcleo familiar de la niña por vivir en la calle, en tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires da cuenta de que desde el 2019 se tomó intervención en el caso. Con la niña en buen estado de salud luego de estar desaparecida, ahora se evaluará si será devuelta a su familia o no.

En diálogo con C5N, el defensor adjunto de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Facundo Hernández, explicó que casos como este "son más complejos de abordar" por la carencia económica, habitacional, educativa que enfrenta en el marco de una familia disfuncional, con una madre a cargo que atraviesa una adicción a las drogas.

Indicó que "desde el 2002 hubo un acercamiento muy estrecho a la familia desde el Consejo del Niño, Niña y Adolescente y sobre todo con la madre" y sostuvo que en estos casos "el protocolo que se sigue es una política de acercamiento estricto y de seguimiento". "Hay que decirlo bien claro, una niña de 7 años no puede estar en una situación de calle", recalcó.

En ese sentido, sumó que "si se cruza la adicción de la madre, este no es un caso sencillo y no se pueden sacar conclusiones apresuradas" e intentó explicar la complejidad de abordar un caso así: "Lo que conocemos hasta ahora es que Maia se atendía en hospitales públicos, en materia educativa no tenemos información cuál es la escolaridad, cuáles eran las propuestas que se le acerco para que sea escolarizada, por qué no estaba al cuidado de otros familiares como sí lo estaban las hermanas, porque en estas situaciones el cuidado de familias ampliadas es una de las alternativas y recién como última opción si nada de eso es posible y la menor continúa en la calle, se debería haber evaluado una medida excepcional, que es una herramienta por un breve lapso".

Qué dijo el gobierno porteño sobre M.B.

La situación de vulnerabilidad de M.B dejó expuesta la realidad que miles de niñas y niños viven en Argentina, como así también la falta de políticas públicas que vayan en el sentido de contener, asistir y proteger la integridad de los niñes y adolescentes. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Ciudad, al respecto, aclararon a El Destape que se hicieron "presentes desde el primer momento que se recibió la denuncia de la madre por la desaparición de la menor".

Detallaron que "un equipo interdisciplinario formado por psicólogas y asistentes sociales estuvo junto a la familia y a total disposición para darles asistencia, contención y ayuda. Desde el abordaje humano y desde las necesidades alimentarias y de salud que se fueron presentando", como así también interno el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad.

Además, el Ministerio de Desarrollo Humano a través del área Mapa de Familias en Riesgo "actuó en numerosas ocasiones para ofrecer a Estela Leonor Veloso y su hija la ayuda del programa Buenos Aires Presente y del Gobierno de la Ciudad". Según el informe del área, "entre el 2019 y 2021 se visitó el lugar de referencia donde dormían en calle en más de 20 ocasiones (todas documentadas). Solo en 3 oportunidades se encontraron con la mujer y siempre rechazó los ofrecimientos de los asistentes sociales de llevarla a algún Centro de Inclusión Social o de ayudarla a tramitar documentación para obtener algún subsidio habitacional". La respuesta de la mujer fue negativa, por la complejidad que el caso conlleva

Ahora, el equipo interdisciplinario junto a la Justicia terminarán de "hacer las evaluaciones correspondientes" con el fin de determinar si la menor "puede continuar con su mamá, como así también se va a evaluar la situación familiar de la abuela para ver si puede hacerse cargo".