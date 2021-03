El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli dieron una conferencia de prensa por el Caso Maia.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, brindaron en conjunto una conferencia de prensa para dar detalles sobre cómo sigue el caso de M.B, la niña que fue secuestrada el pasado lunes por un hombre identificado como Carlos Savanz de 39 años.

Durante la conferencia, Berni destacó que fueron 24 horas de trabajo muy difíciles y que "estaban buscando un fantasma": "Para la sociedad esta persona no existía. Era una persona indocumentada que tenía las huellas digitales de él cargadas en las de otra persona. Entonces, cada vez que lo detenían sus fichas iban a otra persona. Esta es la realidad que tenemos en Argentina".

"No tenemos que ser hipócritas. No se puede esconder la mugre abajo de la alfombra. Tenemos que entender que M.B es el producto de la desigualdad y la falta de equidad en Argentina", lanzó Berni y reconoció que "no podemos decir que esto tiene un final feliz porque lo que le pasó M.B es la realidad que duele, golpea y nos avergüenza como argentinos y no es la única que está en esa situación".

Con notoria indignación, el ministro de Seguridad bonaerense deseó: "Ojalá el caso de M.B no termine cuando se apaguen las cámaras. Este es el comienzo para desandar una realidad que nos duele, nos golpea y a mí como peronista, me da vergüenza".

El operativo de búsqueda

Durante la conferencia de prensa, Sergio Berni y Diego Santilli dieron detalles sobre el operativo que desplegaron para encontrar a M.B. En todo momento destacaron el trabajo colaborativo entre la Policía de la Ciudad y la bonaerense.

"El haberla encontrado fue gracias a la coordinación con el Gobierno de la Ciudad", admitió Berni. "¿Cómo puede ser que un cartonero sea mas difícil de localizar que una banda delictiva organizada?", se preguntó y volvió a aclarar que "para la sociedad esta persona era una persona invisible": "No tenia DNI. Sus antecedentes no coincidían y con esto luchamos con la delincuencia".

Luego, el ministro de Seguridad explicó que "no fue casualidad que estuviéramos en Luján trabajando, fue trabajo de todo un día". Sobre este punto, remarcó que gracias al despliegue y los contactos territoriales se pudo ir cerrando el cerco, por lo que su objetivo era encontrarla antes de las 9 de la mañana.

Él es Carlos Savanz, el hombre detenido por la desaparición de M.B

Más temprano, la familia de M.B se había mostrado muy agradecida con Berni porque "cumplió su promesa" y la encontró a la niña. "Yo le había dicho a los jefes de seguridad que hoy a partir de las 7 de la mañana la teníamos que encontrar porque es el horario de mayor frío y la gente en situación de calle es cuando está en mayor movimiento", aseguró el ministro bonaerense.

"Sabíamos que hoy la íbamos a encontrar porque si no la encontrábamos antes de las 9, seguramente su destino no iba a ser el mejor"- Sergio Berni sobre M.B

Tanto Santilli como Berni remarcaron la importancia de las imágenes que se fueron consiguiendo gracias a las cámaras de seguridad y que pudieron difundirse en los medios de comunicación. "A las 8 am ya teníamos una imagen de ellos en Luján y cuando se hizo visible, los llamados empezaron a entrar al 911", afirmó Berni, quien luego le pidió disculpas a los periodistas por no brindar información en algunos momentos y marcó que "había que ser muy estrictos" porque no se sabía cómo podía accionar el acusado. "Había que desorientarlo y que pensara que estábamos perdidos", admitió.

Por último, Santilli contó cómo sigue la causa ahora que Carlos Savanz está detenido. A partir de ahora, toma el control del caso el consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, destacó que con la línea 108 se puede informar si hay una persona en situación de calle para resguardarla en los centros. Sobre la situación procesal, Berni indicó que a partir de la detención habrá que determinar si fue una privación ilegítima de libertad o si hubo abuso. "Lo tendrá que determinar la Justicia", admitió.