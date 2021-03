Tras la aparición de Maia Beloso con vida, Elida, su abuela, confirmó que la niña se encontraba en buen estado de salud. También, pidió ayuda para su hija Stella, quien enfrenta un consumo problemático con las drogas, y recordó las veces que pidió ayuda, pero "nadie" la asistió.

"Ya apareció, esta bien, está en el hospital y el hombre está preso. Doy gracias a Dios que mi nieta está bien. Nosotras adentro estábamos esperando, viene mi sobrina y me dice que apareció Maia. La vi, está bien. Todavía no sabemos nada", expresó la abuela de la niña en diálogo con los medios.

Relató que se enteraron por los medios que Maia fue encontrada con vida en Luján: "Nosotros nos vinimos a las 3 de la mañana de General Rodríguez para estar acá, vamos a esperar acá".

"Maia es hermosa, es buenita, es muy dada", describió Elida con emoción a su nieta. Asimismo, advirtió que Carlos Savaz o Sierra "la tenía engañada" y por eso se la pudo llevar el lunes a la mañana. En tanto, respondió a las versiones mal intencionadas que circularon en medios: "Mi hija no la regaló, no la dio".

En ese sentido, habló sobre el consumo problemático que atraviesa su hija, la mamá de Maia, desde hace muchos años: "Si, ella es drogadicta, no voy a decir que no se droga, pero a su hija la tenía bien. Pregúntele a todos".

"Los otros hijos son grandes, ahora a la que tiene que cuidar es a Maia, de una vez por todas si alguien me la puede cuidar para que salga más, ¿sabes cuántas veces fui a pedir ayuda? para que me la curen. Desde los 26 años, nadie me ayudó", sentenció.

También, recordó lo que su hija le dijo el martes mientras buscaban desesperadamente Maia: "Ella me dijo 'si me falta mi hija me mato, si mi hija aparece voy a dejar la droga".