En el marco del juicio por la desaparición de Loan, el Tribunal Oral Federal de Corrientes sumó el testimonio del subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) Leandro Simón, quien participó durante más de un mes en el inicio de la búsqueda.

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El subcomisario volvió a plantear la hipótesis que atravesó a la investigación en un primer momento: que Loan podría haber sido atropellado accidentalmente y que los responsables podrían haber ocultado luego lo ocurrido.

El efectivo, con 25 años de trayectoria en la fuerza y experiencia en la División Homicidios, aclaró que se trataba de una apreciación personal y no de una conclusión oficial.

Según explicó en su declaración, pudo haber dos escenarios posibles. En primer lugar, que Loan hubiera sobrevivido al impacto, pero no recibiera asistencia médica. En segundo lugar, que el accidente fuera fatal y que alguien cercano a los involucrados hubiera colaborado para ocultar el cuerpo.

Los cortes de señal en el celular de Carlos Pérez

La declaración de Simón tuvo otro momento central, relacionado con el análisis de los teléfonos secuestrados a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales imputados en la causa.

El subcomisario señaló que el celular de Pérez dejó de emitir señal en dos oportunidades el día que Loan desapareció. Cada interrupción habría durado alrededor de 40 minutos, y uno de esos períodos coincidió con el horario en que el matrimonio se retiró del paraje El Algarrobal.

Simón explicó que esos cortes fueron llamativos ya que no coincidían con el comportamiento habitual del dispositivo en los días anteriores. La falta de conexión impidió establecer dónde se encontraba el teléfono en esos momentos.

En su testimonial aclaró que la ausencia de señal no demuestra por sí sola la participación de una persona en un delito. También mencionó que se detectó falta de información y patrones de borrado en algunos de los dispositivos que se analizaron.

La camioneta, los rastros de Luminol y el botín

En la audiencia también se repasó la inspección de la Ford Ranger del matrimonio de Pérez y Caillava. La subinspectora Abril Pizarro declaró que una prueba con luminol detectó reacciones compatibles con posibles rastros de sangre en cuatro partes del paragolpes delantero.

Sin embargo, aclaró que se trata de un procedimiento orientativo y que son necesarios estudios complementarios para confirmar si las muestras corresponden efectivamente a sangre humana. Otro efectivo de Gendarmería consideró que una marca en el vehículo podía haber resultado del roce con un objeto duro.

Por último, Simón se refirió al botín de Loan que fue hallado cerca de donde lo vieron por última vez. Para el investigador, resultaba difícil encontrarlo en ese lugar sin conocer de antemano su ubicación.