Se alteró el juicio del caso Loan: confirmaron el hallazgo de un cabello con piel en un botín y se reaviva la investigación en Corrientes

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó nuevos testimonios, uno de ellos confirmó el hallazgo de un cabello con piel en un botín. Entre martes y miércoles declararon efectivos de Gendarmería y civiles que dieron detalles sobre los operativos que se habían realizado los primeros días de búsqueda del niño y las pruebas que fueron incorporadas a la investigación.

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El bioquímico Jorge Reimer, del Instituto Médico Forense de Corrientes, declaró que en un botín encontrado en un lodazal, a casi tres kilómetros del lugar donde desapareció Loan, fue hallado un cabello con bulbo. La muestra fue separada y rotulada para preservar la cadena de custodia.

Un informe previo, elaborado por la criminalista Florencia Esquivel, determinó que el pelo medía 16,5 centímetros y era de color castaño oscuro. También declararon testigos del procedimiento realizado por Prefectura Naval en el hotel Despertar del Iberá.

La declaración de nuevos testigos

Además, efectivos de Gendarmería brindaron detalles sobre los rastrillajes en El Algarrobal, donde participaron alrededor de 100 agentes, perros entrenados y equipos de búsqueda en lagunas, aunque los resultados fueron negativos.

Por otro lado, el primer alférez Leonardo Moya detalló cómo se realizó el traslado y el resguardo de los vehículos pertenecientes a los imputados María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. El otro eje de las audiencias de esta semana fue el hotel Despertar, ubicada en la localidad correntina de 9 de Julio.

Sandra Sánchez y Verónica Robledo, dos testigos civiles, relataron el procedimiento que Prefectura Naval realizó allí en julio de 2024. De acuerdo a sus declaraciones, el operativo se extendió durante unas diez horas y las personas alojadas en el establecimiento se presentaron como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

Por otro lado, una trabajadora social que había entrevistado a los hijos menores de Laudelina Peña y Antonio Benítez declaró que los chicos habían expresado su deseo de "regresar" a sus hogares. A partir de su testimonio, se reunió información que permitió analizar las circunstancias en las que fueron trasladados y alojados.

¿Qué pasó con Loan Peña?

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña, de 5 años, fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño.

El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.