La defensa de Claudio Contardi presentó un recurso contra la condena que recibió por abuso sexual agravado y violencia de género contra su ex pareja Julieta Prandi. Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado presentaron ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense la sentencia que había sido confirmada por el Tribunal de Casación con una reducción de la pena.

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El planteo de la defensa aporta varios elementos para que se considere revisar el caso. En particular, los abogados indicaron que existen entrevistas periodísticas hechas por Prandi durante el período en el que habrían ocurrido los hechos denunciados y señalaron que allí la conductora habría ofrecido otras versiones.

Qué plantea la defensa de Contardi

Los abogados afirmaron que esas entrevistas constituyen “prueba nueva” y cuestionaron que durante el juicio no se hayan hecho preguntas a la denunciante sobre esas declaraciones. A partir de ello, sostienen que Prandi habría brindado “dos relatos distintos” sobre los hechos.

Con esos argumentos, la defensa solicitó la absolución de Contardi. Como alternativa, pidió que se realice un nuevo juicio en el que exista una “defensa eficaz” y la denunciante pueda ser confrontada con sus propias declaraciones.

El documento también cuestiona que el proceso no se haya hecho mediante un juicio por jurado. Además, la defensa hizo consideraciones sobre el consentimiento y puso en duda algunas herramientas utilizadas en la investigación para establecer la ocurrencia de los hechos.

Todos esos puntos forman parte de la estrategia de los nuevos abogados de Contardi y cabe remarcar que no modifican por sí mismos la condena ya vigente.

La condena y la reducción de la pena

Contardi había sido condenado en agosto del 2025 a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi. La sentencia fue posteriormente revisada por el Tribunal de Casación bonaerense.

En septiembre del 2026, la Sala Quinta de Casación confirmó la condena, la calificación legal y la detención de Contardi, aunque redujo seis meses la pena al excluir un agravante vinculado con la actitud que el condenado habría tenido tras los hechos. De esta manera, la pena quedó establecida en 18 años y seis meses de prisión.

Tras la presentación del recurso de los nuevos abogados de Contardi, el expediente llegará a una nueva instancia de revisión ante la Suprema Corte bonaerense. Se espera que en breve la Justicia analice los planteos contra las decisiones anteriores y se expida respecto a ello.