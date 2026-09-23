Caso Agostina Vega: aparecieron en la calle los muebles de la "casa del horror" y el fiscal tomó una decisión urgente

Poco después de la marcha que organizó el papá de Agostina Vega y en medio de críticas por la rápida elevación a juicio, esta mañana la imagen de los muebles afuera de la casa del horror, en el Barrio Cofico de la capital cordobesa, sorprendió a todos. Es que muy temprano aparecieron frente a la casa varios muebles que fueron conocidos por las imágenes de la vivienda después de la tragedia. Así se apilaron, entre restos y basura, los sillones que los investigadores identificaron que usaba Claudio Barrellir en lo que era su habitación y donde según la hipótesis principal fue abusada y asesinada la adolescente a fines de mayo pasado.

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Los primeros rumores en torno a ese hallazgo marcaban que era la familia del principal acusado pero finalmente se conoció que la Justicia había entregado las llaves a otra familia, dueña de la casa del barrio Cofico. Se trata de familiares directos de Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier, quienes contaron que pensaban vaciar la casa para venderla. Fuentes cercanas a la familia contaron que esa casa era de los abuelos de Marianela, hoy imputada por encubrimiento agravado, y que ella se mudó de muy chica allí. Cuando los abuelos murieron, la casa se la quedó una tía pero ella seguía viviendo allí. La tía de Marianela no aceptaba la relación con Barrelier, por lo que él no pudo mudarse hasta que la mujer murió. Una vez que eso ocurrió, Claudio Barrelier se mudó y empezó a dirigir la casa, subalquilando habitaciones y llevando amigos a vivir allí, donde también se hacían encuentros con barrabravas de Instituto y donde más de una vez estuvo Melisa, la mamá de Agostina.

Poco después de que se alertara acerca de los muebles en la calle, el Fiscal Raúl Garzón mandó a comunicarle a la familia que no podían disponer de los elementos que hay en la casa y que debían volver a entrarlos. Por eso, la familia ingresó algunas de las cosas y dejó la propiedad que desde el mediodía volvió a tener custodia de la Policía de Córdoba. En esa casa, según la acusación, ocurrieron los dos ataques por los que Claudio Barrelier será enjuiciado. El primero de los casos es el engaño y ataque a una joven en 2025. Esa víctima logró escapar y su testimonio fue clave para terminar de cerrar la actuación del imputado la noche de la captación y femicidio de Agostina. El otro expediente es el abuso y femicidio de Agostina. La adolescente entró a esa casa en la calle del Campillo al 800 el 22 de mayo y su cuerpo fue encontrado una semana después en un descampado en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Esa noche del viernes, una cámara de seguridad frente a la casa de Claudio Barrelier mostró la entrada de la adolescente y aunque el principal acusado primero dijo que esa chica era su hija, luego admitió que quien ingresaba era Agostina. De hecho, en las últimas horas, se conoció que Barrelier llamó a la dueña del local donde estaban las cámaras para pedirle las imágenes. Fue el primer fin de semana de búsqueda, cuando aún el caso no había trascendido y en Córdoba solo se hablaba de la final que jugarían Belgrano y River. La dueña del local contó que el imputado le dijo “que había desaparecido una sobrina y querían ver si algo mostraban esas imágenes”. La investigación demostró luego no sólo que se veía la llegada de Agostina con Barrelier, sino que al día siguiente el acusado observó largamente las cámaras para ver hacia donde apuntaban.

Para los investigadores, este relato pone en foco que Claudio Barrelier actuó solo para el ataque y el descarte del cuerpo aunque el resto de los imputados por encubrimiento colaboraron para intentar desviar y entorpecer la investigación. Con esta hipótesis, el fiscal Raúl Garzón ya elevó a juicio la causa del femicidio de Agostina donde acusa a Claudio Barrelier del abuso sexual y homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género y otras cinco personas, Soledad Andreani, Osvaldo Fassetta, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ascarruz, que llegarán acusados de encubrimiento agravado. Además, irá conjuntamente la causa anterior por privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual, aunque en ese caso solo se acusa a Barrelier.

Pese a este anuncio del jefe de la investigación, en las últimas horas hubo fuertes cuestionamientos por parte de las querellas. Carlos Nayi, abogado de Melisa, la mamá de Agostina, reclamó por la liberación de la casa del barrio Cofico ya que, sostuvo el letrado, podría perderse evidencia material que podría ser necesaria antes o durante el juicio. Por su parte, Gabriel Vega, el papá de la adolescente, marchó en reclamo de que se investigue a todos los que podrían haber participado en la cadena de encubrimiento y señaló puntualmente a tres sospechosos. Mientras tanto, el reclamo sigue presente y, más allá de las acusaciones y resoluciones momentáneas sobre la casa del horror, sigue presente en todo el país el pedido de Justicia por Agostina.