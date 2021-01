La diputada bonaerense de Cambiemos Carolina Píparo podría quedar imputada en la causa que investiga a su marido, Juan Ignacio Buzali, por atropellar a dos jóvenes en una moto. El pedido será presentado a la Justicia por los abogados defensores de las víctimas.

Los letrados de ambos damnificados adelantaron que pedirán la imputación de la legisladora como "coautora" al considerar que tiene una participación secundaria en el intento de homicidio en grado de tentativa. "Estamos determinando que pudo tener algún grado de participación necesaria por lo cual podría caberle la misma imputación que a Buzali, como coautora", apuntó el abogado Martín De Vargas, representante de uno de los dos atropellados, en declaraciones recogidas por la agencia Télam

El abogado se refirió al delito de "doble homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, por el cual el esposo de Píparo fue indagado durante el sábado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo. "Además se están investigando la existencia de otros delitos cometidos por la legisladora, por lo cual durante la semana estaremos haciendo las presentaciones correspondientes" advirtió respecto a la representante de Juntos por el Cambio.

Según De Vargas, "Buzali continuará detenido y no hay posibilidad que lo excarcelen ya que los peligros procesales son manifiestos" ya que consideró que "intentó fugarse del lugar del hecho abandonando a las victimas". Además, "hubo mentiras en la declaración por lo cual está acreditado que pueden obstaculizar el actuar de la justicia".

En tanto que el abogado Juan Fontana, quien junto a Rodolfo Baqué, representan al adolescente que acompañaba a Levalle, indicó que de acuerdo a las imágenes aportadas a la justicia "se ve que nunca hubo encierro", como había declarado Píparo en primera instancia.

"Las motos venían adelante y Buzali los embistió, por lo cual desvirtúa lo relatado por Píparo. No olvidemos que declaró en el marco de la causa de robo", sostuvo el letrado, quien añadió que "en los próximos días podría imputársela por delito de falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario publico". Fontana se refirió al cargo que ad-honorem ostenta la legisladora al frente de la Secretaría de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad de La Plata, lo que, a su entender, "no se vio reflejado en el hecho".

Por su parte, el abogado Fernando Burlando, representante de Píparo y Buzali, se preguntó: "¿Qué homicida llama a la policía para avisar que va a matar? no hay registro histórico en el mundo, solamente en la ciudad de La Plata". "El hecho del arrastre de la moto es que ella pensó que se había caído el motor e Ignacio dijo que pensó que se había caído el tren delantero, no vieron estas circunstancias. De todas maneras no había una persona y las lesiones son de carácter leves", afirmó.

Para Burlando, "si hubiese querido matar con un auto" al atropellarlos "no mata a uno, mata a más conductores y a más acompañantes de motos". "Creo que la fiscal se ha puesto en un papel que se aleja de la realidad y le muestra a la jueza de garantías circunstancias que no son ciertas, para mí es mostrar otra película", concluyó.