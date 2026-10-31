Cáncer de mama: el innovador hallazgo del CONICET que podría frenar su avance

Un equipo de especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) identificó un posible blanco terapéutico para combatir el cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad. En estudios preclínicos, los investigadores bloquearon una proteína denominada H4R y observaron una reducción del crecimiento tumoral, junto con una mayor actividad del sistema inmunitario. Todavía los resultados todavía deben validarse en tumores humanos.

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El cáncer de mama triple negativo representa entre el 10 y el 15 por ciento de todos los casos de esta enfermedad. Se caracteriza porque las células tumorales no presentan receptores para las hormonas estrógeno y progesterona ni expresan la proteína HER2, lo que limita las opciones de tratamientos específicos. En este contexto, el hallazgo del equipo científico abre una nueva línea de investigación para explorar posibles estrategias terapéuticas.

Cómo fue la investigación

El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers in Immunology, se centró en el receptor H4R, una proteína presente en la membrana de las células tumorales que interactúa con la histamina, una molécula que participa en distintos procesos del organismo, incluidas las respuestas inflamatorias. Los especialistas utilizaron un compuesto denominado JNJ-7777120 (JNJ) para bloquear ese receptor e impedir su unión con la histamina.

“Concretamente, observamos una disminución de su capacidad para proliferar y migrar, evento esencial en el desarrollo de metástasis”, explicó Mónica Vermeulen, investigadora del CONICET y líder del estudio. De esta manera, los experimentos permitieron identificar cambios en el comportamiento de las células tumorales que podrían resultar relevantes para limitar la progresión de la enfermedad.

Además, los investigadores realizaron pruebas en ratones inmunocompetentes y comprobaron que, una semana después de la inoculación de las células tumorales junto con el compuesto, los animales tratados desarrollaron masas tumorales significativamente menores. También detectaron modificaciones en la respuesta inmunitaria, entre ellas una mayor producción de interferón gamma, un aumento de la proliferación de linfocitos T y una mayor presencia de linfocitos CD8+, células capaces de eliminar células tumorales.

A su vez, el equipo observó una disminución de TIM-3, una molécula asociada al agotamiento de ciertas células del sistema inmunitario. A partir de estos resultados, los autores plantearon que el bloqueo de H4R podría tener un doble efecto: reducir directamente la proliferación de las células cancerosas y favorecer una respuesta inmunitaria más eficaz contra el tumor.

“Esto sugiere que la activación de H4R por la histamina podría favorecer mecanismos que permiten a las células tumorales evadir la respuesta inmunitaria”, señaló Vermeulen. En esa línea, la investigadora sostuvo que el receptor podría convertirse en un objetivo relevante para futuras investigaciones sobre el cáncer de mama triple negativo.

No obstante, los especialistas remarcaron que se trata de resultados preclínicos obtenidos mediante modelos experimentales y que todavía es necesario comprobar si el mecanismo se reproduce en muestras humanas. “Son resultados alentadores que requieren estudios adicionales para determinar si pueden reproducirse en muestras humanas de pacientes con cáncer de mama triple negativo y, eventualmente, evaluar cuál sería la forma adecuada y segura de bloquear el receptor H4R”, advirtió Vermeulen.

Por último, el equipo destacó que esta línea de investigación también podría tener interés en otros tumores en los que se estudia la participación de la histamina y sus receptores, como los cánceres de colon, páncreas, hígado y ovario, además del melanoma. En tanto, su posible aplicación terapéutica en esas enfermedades también deberá investigarse en profundidad.



