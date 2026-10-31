Cáncer de mama: el Gobierno recortó $5.000 millones en oncología y crecen las demoras en tratamientos

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, las redes sociales y de difusión institucional se llenan de mensajes sobre la importancia del diagnóstico temprano y chequeo médico para salvar vidas. Sin embargo, esto contrasta con las denuncias sobre recortes presupuestarios del Gobierno nacional de $63.000 millones al área de Salud mediante la Decisión Administrativa 20/2026. Dentro de ese total, el programa específico de "Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer" sufrió una quita de $5.000 millones, impactando en las ayudas sociales directas a pacientes y en la operativa logística federal.

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Frente a los cuestionamientos, desde el Ministerio de Salud argumentaron a El Destape que la reducción responde a una reorganización administrativa tras absorber las funciones del extinto Instituto Nacional del Cáncer (INC), a través de la creación de la Dirección Nacional del Cáncer. Y ratificaron que la entrega de medicamentos oncológicos de alto costo se encuentra "garantizada" mediante un esquema de compras centralizadas.

Frente a los cuestionamientos, desde el Ministerio de Salud argumentaron a El Destape que la reducción responde a una reorganización administrativa tras absorber las funciones del extinto Instituto Nacional del Cáncer (INC), a través de la creación de la Dirección Nacional del Cáncer. Y ratificaron que la entrega de medicamentos oncológicos de alto costo se encuentra "garantizada" mediante un esquema de compras centralizadas.

En la práctica cotidiana, el acceso a los estudios médicos presenta realidades diversas, atravesadas por las diferencias geográficas y de infraestructura sanitaria. Lucía Muñoz, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Civil MACMA, advirtió a este medio sobre el variable acceso a estudios médicos: “Sería muy totalista de mi parte decir que está garantizado el acceso a una mamografía o biopsia en tiempo y forma. Creo que esto depende mucho del lugar y la zona de residencia, y en el interior del país el proceso es más complejo y largo en el tiempo”.

Los datos oficiales dimensionan la urgencia sanitaria: en Argentina, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres y representa el 29,9% de los tumores malignos diagnosticados en mujeres, con más de 22.000 nuevos casos y alrededor de 6.000 fallecimientos anuales.

Aunque más del 90% de los casos presenta chances de curación si se detecta en estadios tempranos, los informes presupuestarios muestran que el INC registró caídas interanuales superiores al 60%, lo que limita la capacidad operativa para sostener campañas federales de prevención y detección a escala nacional.

Trabas burocráticas y FMI

El Estado Nacional provee medicamentos de alto costo a personas sin obra social o prepaga a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) y del Banco de Drogas Especiales, un circuito para el cual los pacientes deben iniciar expedientes que requieren rigurosas autorizaciones. El Gobierno justificó los recientes recortes como “adecuaciones presupuestarias” en consonancia con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que no representan una desinversión, sino una búsqueda de eficiencia.

Un relevamiento, al que tuvo acceso este medio a través de profesionales de la salud del Hospital de Clínicas, expone el impacto directo de estas trabas en el acceso a la atención médica. Según los datos del informe de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), entre julio de 2025 y marzo de 2026 se registraron 73 casos de rechazos de prescripciones oncológicas emitidas por médicos especialistas. Del total de los reclamos relevados, el 30,1% corresponde a empresas de medicina prepaga, mientras que el 69,9% recae sobre obras sociales.

El desglose de los datos muestra que el problema afecta de manera transversal, siendo el cáncer de mama y el de pulmón las patologías más perjudicadas, seguidas por los tumores de próstata, cuello uterino y colon. Estas demoras y trabas burocráticas obligan a los pacientes a iniciar largos procesos de apelación, auditorías y la judicialización para conseguir fármacos que forman parte de esquemas terapéuticos donde el retraso en el inicio del tratamiento implica riesgos clínicos directos.

“Desde hace muchos años nos preocupa lo inequitativo y arbitrario que es el acceso a los medicamentos oncológicos; por eso tememos que esto se deteriore aún más. Esta medicación salva, prolonga y mejora la calidad de vida. Estamos expectantes con que la nueva medida no empeore lo que ya venimos viendo”, advirtió el presidente de la AAOC, Rubén Kowalyszyn, sobre la vulnerabilidad del sector frente a este escenario.

En este sentido, Lucía Muñoz señaló que las demoras, las trabas burocráticas y los faltantes en medicamentos y estudios se reflejan de forma constante tanto en sus grupos internos de contención como en los pedidos de ayuda que reciben a través de sus redes sociales, con especial complejidad en las provincias del interior del país.

Así, Muñoz remarcó la necesidad de una respuesta coordinada: “Hay que trabajar articuladamente para que empecemos a romper esa brecha en el acceso a los medicamentos y a los tratamientos, porque tenemos que entender que una persona que tiene un diagnóstico oncológico experimenta que los tiempos de respuesta tienen un impacto directo tanto en su bienestar físico como emocional; entonces es muy importante poder acortar esos tiempos”.

Octubre Rosa todo el año

Lucía Muñoz hizo hincapié en que la concientización y los controles no deben limitarse al mes de octubre, sino que las campañas preventivas y chequeos médicos deben continuar durante los doce meses, respondiendo a la necesidad de no bajar la guardia en ningún momento del año.

Sobre este punto, detalló las pautas fundamentales que toda mujer debe tener en cuenta para el cuidado de su salud mamaria: la visita anual al ginecólogo y la realización de los estudios correspondientes según la franja etaria: “Recordemos que a partir de los 40 años corresponde la mamografía, y previo a los 40 es la ecografía mamaria, a menos que por orden médica se indique lo contrario”.

Sin embargo, la referente de MACMA advirtió sobre un error frecuente entre los controles anuales: confiar ciegamente en un resultado negativo y descuidar el monitoreo cotidiano. En sus palabras: “Muchas veces creo que está instalado en la mente de las mujeres esto de 'me voy a hacer los estudios y es como si tuviésemos un año sabático' hasta el próximo chequeo. Y el cáncer de mama no entiende de tiempos; uno puede hacerse un estudio que te dé todo bien y a los tres meses ser diagnosticada con cáncer de mama”.

Por eso, insistió en la práctica de la autoexploración como un hábito complementario indispensable: “Es muy importante hacernos el autoexamen mamario una vez al mes, porque en caso de encontrarnos un bultito, una manchita o algún cambio en la forma o el color de las mamas, vamos al ginecólogo. Si hay algo y lo detectamos a tiempo, realmente podemos curarnos. Parece un speech armado cada vez que lo digo, pero la detección temprana realmente salva vidas”.

Circuitos de atención y hospitales públicos de referencia

La mamografía es el estudio clave para detectar lesiones milimétricas y microcalcificaciones mucho antes de que se puedan palpar. Este estudio forma parte de las prestaciones que el sistema público debe garantizar de manera gratuita.

Además de los grandes hospitales de referencia nacional como el Hospital de Clínicas, el Hospital Posadas y el Instituto Roffo, las pacientes cuentan con una red de proximidad en los barrios. En la Ciudad de Buenos Aires, los CESAC (Centros de Salud y Acción Comunitaria) distribuidos en las comunas derivan y articulan los controles ginecológicos y mamografías. En la Provincia de Buenos Aires, el acceso se canaliza a través de los hospitales interzonales generales de agudos (HIGA) y los centros de atención primaria municipales.

Ante demoras críticas, faltantes de medicación o inconvenientes para acceder a un turno de diagnóstico, existen canales y organizaciones donde se puede buscar ayuda, asesoramiento legal, contención o realizar reclamos formales: