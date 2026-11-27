La identidad humana no es algo estático, sino que se transforma constantemente según las experiencias diarias y las prioridades personales. Así lo plantea la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo, que insiste en que cambiar no es una falla, sino parte natural del desarrollo.

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En el marco del ciclo Conversaciones de La Nación, Sordo afirmó con claridad que “cambiamos todo el tiempo” y destacó que sería triste que las vivencias no nos modificaran. Explicó que la personalidad se adapta: “Yo soy ansiosa en determinadas circunstancias e hiper tranquila en otras, porque puedo ser ordenada en algunas cosas y desordenada en otras”.

Para la especialista, el crecimiento personal implica aceptar la propia vulnerabilidad y abandonar estructuras rígidas para adoptar nuevas formas de ser. Este proceso de maduración surge de la integración entre los cambios externos y la realidad interna de cada individuo.

Tras ocho años de investigación, Sordo definió que “la unidad más básica de salud mental es el diálogo interno”. En sus palabras, “cómo te hablás define tu amor propio y tu visión del mundo”, y esa conversación interna es clave para la confianza y la resiliencia frente a la incertidumbre.

La psicóloga recomendó poner atención a la narrativa que cada persona construye sobre sí misma, ya que esta influye directamente en la autoestima y en la calidad de las relaciones sociales. “El modo en que te narrás tu propia historia impacta en tu salud psíquica”, explicó.

Un punto preocupante que destacó Sordo es la degradación del lenguaje actual, influida por el uso masivo de tecnologías y recursos visuales. Citó al psiquiatra José Luis Marín para alertar: “Nos enfermamos por falta de vocabulario”, ya que la escasez de palabras dificulta expresar sentimientos complejos y genera frustración.

El diálogo interno define el amor propio y la visión del mundo.

“Estamos hablando menos. Estamos usando menos vocabulario al hablar”, advirtió la investigadora, quien considera que una conversación auténtica debe incluir la disposición a cambiar con lo que el otro dice. “La conversación tiene que tener ese desafío en el que yo me exponga a transformarme con lo que tú me dices. Porque si no se transforma en una especie de monólogo intermitente”.

Finalmente, Sordo reflexionó sobre el dolor como parte esencial del crecimiento. “Crecer duele”, afirmó, y criticó la tendencia social a evitar situaciones incómodas. En cambio, propuso una actitud abierta frente a las crisis para facilitar el aprendizaje: “Es necesario ser dócil frente al dolor”.

Concluyó con una enseñanza valiosa: “Mientras más rebelde seas frente al dolor, más se queda contigo, más te jode, más persiste, y por lo tanto menos aprendizajes te produce; la docilidad frente al dolor a mí me parece que es algo clave en el proceso del crecimiento humano”.