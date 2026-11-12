El miércoles por la noche se confirmó la detención de un hombre adulto en el marco de la investigación por el ataque contra un grupo de trabajadoras sexuales trans ocurrido en los Bosques de Palermo a principios de noviembre. Si bien no se conocen detalles respecto a la aprehensión, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires sigue avanzando en la causa por lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

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La fiscal Andrea Scanga, titular especializada en discriminación, fue quien pidió la orden de allanamiento para capturar a uno de los presuntos implicados. Tanto la Fiscalía como el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad fueron claves para identificar y detener al sospechoso luego de que el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano, convalidó el procedimiento.

Según indicaron en el informe policial, la detención del sospechoso se llevó a cabo tras realizar cinco evaluaciones médico-legales a las mujeres trans damnificadas en sede de la Fiscalía (a partir de las cuales se constataron las lesiones leves denunciadas) y diversos relevamientos de perfiles en redes sociales que compartieron las imágenes viralizadas sobre el momento de la agresión y la posterior individualización de los usuarios. Además se libraron oficios a empresas prestatarias de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para verificar titularidades de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación.

También fueron claves los relevamientos de las cámaras de Seguridad de la zona y el análisis de las imágenes aportadas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de que la Justicia porteña decidiera iniciar una investigación de oficio por el ataque transfóbico y del pedido de la fiscal Scanga para que las víctimas se acerquen a declarar o la insistencia de que testigos que hayan presenciado el ataque aporten información para reconstruir lo sucedido, se llevaron adelante diversos análisis y recopilación de datos.

Como consecuencia directa de dicho trabajo, las autoridades informaron que "se individualizaron siete perfiles de interés para la investigación, dos de ellos correspondientes a personas menores de edad y se realizaron las tareas de campo con el personal policial que presta servicios en el CIJ". De esta manera, se constataron siete domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

A partir de los allanamientos y tras la detención del sospechoso, también se llevó adelante el secuestro de diversos dispositivos electrónicos que serán peritados. Por su parte, agregaron, continúa la investigación para identificar a los responsables y hay órdenes de detención vigentes.