Calendario de pagos de ANSES octubre 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilados, pensionados, AUH, PNC, PUAM, SUAF y prestación por desempleo. Los cobros se ordenan por la terminación del DNI y no habrá acreditaciones los fines de semana ni el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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El cronograma abarca todas las prestaciones del organismo: Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas y que superan el haber mínimo, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignaciones Familiares para trabajadores registrados y la prestación por Desempleo. También se informan los montos vigentes, el bono extraordinario y las asignaciones de pago único.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 23 de octubre

: viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : martes 27 de octubre

: martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 1 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 2 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 3 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 4 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 5 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 6 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 7 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 8 : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : jueves 8 de octubre

: jueves 8 de octubre DNI terminado en 1 : viernes 9 de octubre

: viernes 9 de octubre DNI terminado en 2 : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre DNI terminado en 3 : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4 : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre DNI terminado en 5 : viernes 16 de octubre

: viernes 16 de octubre DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre DNI terminado en 7 : martes 20 de octubre

: martes 20 de octubre DNI terminado en 8 : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : viernes 23 de octubre

: viernes 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : martes 27 de octubre

: martes 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre

Otras prestaciones

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): del 9 de octubre al 10 de noviembre, todas las terminaciones de DNI.

Asignación por Maternidad: del 14 de octubre al 10 de noviembre, todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 8 de octubre al 10 de noviembre, todas las terminaciones de DNI.

Desempleo, planes de pago único o cuotas extraordinarias: no figuran en el calendario difundido para octubre; consultar Mi ANSES.

Volver al Trabajo / Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo): pago en fecha única, en general a principios de mes, no se escalona por DNI. Monto de $78.000 fijos, sin aumento por movilidad; confirmar en Mi ANSES.

fijos, sin aumento por movilidad; confirmar en Mi ANSES. Becas Progresar: calendario a confirmar a mediados de mes; se actualizará cuando ANSES lo publique.

Montos Vigentes

Con el aumento de octubre de 2026, definido por el Decreto 274/2024 y las resoluciones ANSES 284/2026 para haberes y 283/2026 para asignaciones, la suba es del 1,66%, equivalente a la inflación de agosto. El haber mínimo queda en $435.749, la PUAM en $348.599 y la AUH general en $156.588 por hijo.

Jubilación mínima con bono: $435.749 de haber + $70.000 de bono = $505.749 .

de haber + de bono = . Bono extraordinario de octubre: $70.000 por Decreto 1108/2026. Lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC. Entre $435.749 y $505.749 es proporcional. Por encima de $505.749 no corresponde.

por Decreto 1108/2026. Lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC. Entre y es proporcional. Por encima de no corresponde. AUH: ANSES deposita el 80% (aproximadamente $125.270 ) y retiene el 20%, que se libera con controles de salud, vacunas y escolaridad. Desde la Res. ANSES 508/2026 la verificación es automática y para chicos de hasta 4 años con controles verificados se paga el 20% todos los meses junto con el 80%.

) y retiene el 20%, que se libera con controles de salud, vacunas y escolaridad. Desde la Res. ANSES 508/2026 la verificación es automática y para chicos de hasta 4 años con controles verificados se paga el 20% todos los meses junto con el 80%. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

con un hijo, con dos y con tres o más. Complemento Leche del Plan 1000 Días: verificar monto en Mi ANSES.

En octubre no se paga aguinaldo. El medio aguinaldo de prestaciones previsionales se cobra en junio y diciembre. AUH, AUE y SUAF no cobran aguinaldo.

El calendario se rige por la terminación del DNI y las acreditaciones son automáticas. No hay pagos los fines de semana ni el lunes 12 de octubre. Si el pago no aparece, se debe revisar la liquidación en Mi ANSES, llamar al 130 o pedir turno. El aumento mensual responde al IPC del INDEC con dos meses de rezago, por lo que los montos se actualizan todos los meses. El bono de $70.000 se acredita con el haber y no requiere trámite: desconfiar de cualquier pedido de datos para gestionarlo.