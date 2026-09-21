Las adopciones de perros y gatos cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia

Las adopciones de perros y gatos retrocedieron en 2025 a sus niveles más bajos desde el período de la pandemia de coronavirus. De acuerdo con el más reciente estudio 'Él Nunca Lo Haría', elaborado por la Fundación Affinity, durante el año pasado se concretaron 120.000 adopciones sobre un total de 285.000 animales alojados en los centros de acogida, lo que representa únicamente el 42% de los ejemplares rescatados.

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El descenso afectó tanto a perros como a gatos. En el caso de los caninos, se calcula que fueron adoptados unos 72.000 de los 169.000 recogidos por las entidades protectoras, lo que marca una caída del 18% respecto a 2024 y un mínimo desde la pandemia, cuando se contabilizaban unas 79.000 adopciones. Entre los felinos la tendencia resultó similar: de 116.000 gatos rescatados, solo 48.000 encontraron un hogar, lo que significó un retroceso interanual del 14%.

Al analizar este panorama, la directora de la Fundación Affinity, Isabel Buil, explicó que la adopción tiene un impacto que va mucho más allá de la familia y el animal, dado que ayuda a descongestionar los centros y permite que otros animales tengan una oportunidad, por lo que instó a seguir promoviendo un proceso responsable, informado y comprometido. La ralentización en las adopciones derivó en un aumento directo de la estancia media en las protectoras: mientras que los ejemplares adultos y maduros permanecen en promedio algo más de un año, el tiempo de espera para los cachorros de ambas especies ronda los tres meses.

Entre los factores que determinan la prolongación del tiempo de estadía figuran los problemas de comportamiento, la pertenencia a razas consideradas potencialmente peligrosas, las enfermedades crónicas, el tamaño y la edad. El informe revela además que el 35% de las familias interesadas en adoptar en 2025 finalmente no lo hizo, principalmente por no hallar un tamaño específico o no aceptar las condiciones requeridas. Sin embargo, cuando el trámite se formaliza, nueve de cada diez adopciones se consolidan con éxito, mientras que el porcentaje restante no prospera por dificultades de conducta o por haber asumido una responsabilidad mayor a la prevista.

Con información de EuropaPress.