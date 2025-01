Cuatro meses después que los trabajadores impidieran su cierre, el gobierno de Javier Milei vuelve apuntar contra el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte y decidió echar a por lo menos 230 empleados. Desde ayer por la tarde, médicos y enfermeros del nosocomio recibieron telegramas de despido, que serían parte del reciente anuncio del Ministerio de Salud de no renovar 1.400 contratos. Ahora deciden en una asamblea abierta qué medidas llevar adelante.

"A partir de las 6 de la tarde empezamos a recibir los telegramas de despido. Son alrededor de 200, de un total de 500 trabajadores. Nos deja con la mitad del personal, estamos sin capacidad operativa. No hay guardia", dijo un empleado del hospital a la prensa que se hizo presente en el hospital, ubicado en Combate de los Pozos 2133, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según explicó luego, entre los despedidos hay "más de 40 psicólogos, más de 20 entre médicos, psiquiatra, odontología y farmacéuticos" y advirtió que con estas bajas "no hay capacidad para abordar" las demandas de los pacientes. "Que quede claro que para nosotros esto es un cierre. Es imposible funcionar, no podemos", dijo otro empelado entrevistado, que aseguró que no se puede "abrir la guardia" por la falta de personal y que el centro de salud "está inoperativo".

El Hospital Bonaparte, de nuevo en la mira del Gobierno

Hace pocos meses, luego de días de toma y permanencia dentro del establecimiento, los trabajadores impidieron que el Gobierno nacional lleve adelante un presunto "plan de reestructuración" que, según denunció el cuerpo de médicos y enfermeros en su momento, encubría un cierre del centro de salud. "Hace cuatro meses, con la excusa de una reestructuración, quiso ser cerrado. Por la lucha de los trabajadores logramos que el hospital siga funcionando, pero estos despidos lo dejan sin funcionamiento", alertó esta mañana uno de ellos.

Quien cuestionó esta situación fue el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que compartió en sus redes sociales uno de los avisos que recibieron los trabajadores con la finalización de su contrato el próximo 31 de enero. "Comenzaron a llegar telegramas de despido para trabajadores del Hospital Nacional especializado en salud mental Laura Bonaparte y en el Hospital Sommer, que es el centro de referencia nacional de lepra. Esto es parte de 1400 despidos que afecta al sistema de salud, que cada día tiene más demanda. Con menos trabajadores y profesionales la situación es cada vez más difícil", escribió Kreplak en su cuenta de X.

Salud despidió 1.400 trabajadores y Milei lo festejó

En el marco de la profundización de la ajuste y la minimización del Estado, Salud anunció ayer que no renovará 1.400 contratos, aduciendo “irregularidades en la contratación de personal durante la gestión anterior”. Esto fue anunciado por el Gobierno nacional a través de la cuenta Oficina de Prensa del Presidente.

Lejos de solidarizarse con la pérdida de 1.400 puestos de trabajo en la cartera que comanda Mario Lugones, el presidente Javier Milei se jactó de los despidos en el Ministerio de Salud. El Jefe de Estado expresó su satisfacción a través de su Twitter.

"AFUERA Seguimos con la motosierra...Fin", espetó Milei a través su cuenta de Twitter, ante el comunicado en el que se informó que los despidos se suman "al recorte del 30% de cargos políticos realizado durante los primeros días del año” y “no afecta el normal desarrollo de las funciones de la cartera sanitaria”.

“Esta optimización de los recursos humanos del Ministerio de Salud de la Nación, organismos descentralizados y hospitales nacionales, se realiza en el marco del cambio de sus estructuras y a partir de la identificación de irregularidades en la contratación de personal durante la gestión anterior, a la duplicación de funciones y al incumplimiento de tareas", alegaron.

Fuentes de la cartera sanitaria señalaron a Noticias Argentinas que las desvinculaciones abarcan, además del Ministerio de Salud, al PAMI, Hospital Español, Hospital Bonaparte, Hospital Sommer, Hospital Posadas, Hospital René Favaloro, Hospital Cuenta Alta, Instituto Nacional del Cáncer, Superintendencia de Servicios de Salud, Sedronar, ANDIS, ANLIS - Malbrán, ANMAT y al Inareps.