Así incendiaron la unidad básica de La Cámpora en Avellaneda

La violenta situación se dio a las 4 y media de la mañana, en Villa Corina. Un hombre atacó e incendió la Unidad Básica de La Cámpora llamada "Diego Armando Maradona" que iba a ser inaugurada durante la tarde del sábado en Avellaneda. El lugar está ubicado entre las calles San Lorenzo y Cangallo. Más allá de esto, según la información del movimiento, su apertura se realizará de todas maneras a pesar del ataque.

A través de sus redes sociales, desde La Cámpora no dudaron en mostrar sus molestias por el hecho ocurrido en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. "Hay sectores minoritarios a quienes les molesta la militancia y no soportan que a sus agresiones constantes respondamos con amor y organización. Pero hemos elegido el camino de la construcción colectiva, del compromiso con el otro y la otra, y no conseguirán corrernos de ahí", escribieron.

En el mismo hilo de tweets, junto a distintas imágenes, dieron la información con respecto a la apertura. "Por eso esta tarde, estaremos inaugurando este espacio de lxs vecinxs para lxs vecinxs; porque estos actos, lejos de detenernos, nos dan más fuerza para seguir adelante", escribieron cerrando la serie de mensajes. A su vez, adjuntaron imágenes de la pared quemada, un dibujo de Néstor Kirchner y la frase: "No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria".

Las imágenes: