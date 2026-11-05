Sospechoso clave y doble causa: la estrategia judicial del detenido por los femicidios en Buenos Aires y Córdoba

Renato Iván Tabella, el hombre de 28 años detenido y acusado por los femicidios de Tatiana Fernández en Buenos Aires y Daniela Villalba en Córdoba, decidió no declarar ante la Justicia porteña. Mientras permanece detenido en la Capital Federal, enfrenta además una segunda investigación en la provincia de Córdoba por un crimen perpetrado pocos días antes.

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La situación procesal de Tabella quedó atravesada por dos expedientes que avanzan en jurisdicciones diferentes. Por un lado, la Justicia porteña investiga el femicidio de Tatiana Fernández, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de octubre en un departamento de alquiler temporario del barrio de Retiro. Por el otro, el acusado está vinculado a la investigación por el asesinato de Daniela Villalba, de 29 años, ocurrido el 19 de octubre en el barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

La causa por la muerte de Fernández está bajo la órbita del juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22. La investigación había sido delegada en el fiscal Matías Di Lello, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, hasta que el magistrado retomó el expediente tras la detención del sospechoso. En Córdoba, en tanto, interviene el fiscal Pablo Camacho, de la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar de Primer Turno.

Uno de los puntos que todavía debe definirse es cuándo será trasladado Tabella a Córdoba para quedar a disposición de la Justicia provincial. Por el momento, continúa detenido en Buenos Aires.

Qué hizo Tabella ante la Justicia porteña

El acusado fue indagado este martes por el crimen de Fernández, pero optó por no responder preguntas. La decisión implica que, al menos por ahora, no brindó ante el juez una explicación sobre el hecho que se le atribuye. Tabella había sido detenido el domingo por la noche en el Hotel Centro 1555, situado en el barrio porteño de San Nicolás. Desde entonces quedó a disposición de la Justicia mientras los investigadores avanzan con las distintas medidas destinadas a reunir pruebas.

La investigación comenzó luego de que una amiga de Fernández encontrara a la joven muerta en el departamento que ambas habían alquilado temporalmente en la zona de Retiro. Según la reconstrucción de los investigadores, Fernández había recibido a un hombre que previamente se había comunicado con su amiga a través de una plataforma utilizada para ofrecer servicios sexuales. El contacto se habría realizado bajo el nombre de "Iván".

Cuando la amiga de Tatiana no pudo atender el pedido, derivó el encuentro a Fernández. Durante la madrugada, la joven dejó de responder y su compañera se dirigió hasta el departamento. Como no consiguió ingresar, fue necesario llamar a un cerrajero. Una vez abierta la puerta, encontraron a Fernández sin vida sobre la cama. El resultado de la autopsia estableció que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por compresión.