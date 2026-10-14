La Hanguk Fest vuelve a la Ciudad de Buenos Aires en octubre para celebrar la cultura coreana, en la misma semana que BTS visita la Argentina. Se trata de un festival totalmente gratis que reúne en un mismo lugar gastronomía, música, K-beauty, K-dramas y diferentes tradiciones coreanas en el Parque Los Andes.

{{{htmlAmp}}}

Así será el Hanguk Fest 2026 en CABA

El festival será el próximo domingo 29 de octubre en el Parque Los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery). De 12 a 19 horas, el público podrá recorrer más de 50 stands, disfrutar de espectáculos en vivo y comidas típicas.

Es una oportunidad clave para quienes disfrutan de las tradiciones coreanas para que se acerquen a nuevas tendencias y sabores del país asiático. En caso de lluvia, el evento se traslada al 1º de noviembre.

Entre las propuestas, el festival contará con una feria de productos de belleza, merchandising y otros artículos vinculados con la cultura coreana. La tendencia del K-beauty tendrá su propio espacio de la mano de KoraSkinLab y Skinko y KoraSkinLab, mientras que Hyundai participará con una exhibición de vehículos.

De la jornada participará Gloria Lee, conocida como Filum, influencer especializada en cosmética coreana y K-moda dará una charla especial sobre hanbok, los trajes tradicionales coreanos. Además, la creadora de contenido Luisina Delulu ofrecerá una charla para descubrir los K-dramas y entender qué serie o película coreana elegir según los gustos de cada espectador y en qué plataformas pueden verse.

Mientras tanto, el escenario central ofrecerá espectáculos, música y actividades culturales. La apertura estará a cargo del Centro Cultural Coreano y, entre los artistas confirmados, se destaca la presentación de YoonKang Choi Company, con una propuesta de danzas tradicionales coreanas y abanicos.

El evento contará con otras actividades para participar y acercarse a las costumbres del país, como:

Espacios de caligrafía coreana.

Talleres de escritura de nombres con pincel.

Elaboración de nudos tradicionales.

Desde pollo frito hasta kimchi: las opciones de comida

La gastronomía será una de las grandes protagonistas de Hanguk Fest, ya que entre los 50 stands del festival gran parte serán de comida coreana con opciones desde los $10.000.

Los destacados serán:

Pollo frito coreano.

Tteokbokki, pasteles de arroz que suelen servirse con salsa picante.

Gimbap, una preparación de arroz y distintos ingredientes envueltos en alga.

Mandu (empanaditas coreanas).

Kimchi.

Panchos coreanos.

Bulgogi-deopbap, un plato de arroz con carne marinada.

Jeyuk-deopbap que combina arroz con cerdo condimentado en una salsa picante.

Las propuestas se completarán con helados coreanos, snacks y una variedad de bebidas típicas, en un recorrido que permite conocer los platos tradicionales coreanos y productos que son parte de su vida diaria.