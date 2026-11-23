Según el relato del padre de la víctima, el hecho fue "premeditado" y el agresor estaba acompañado por dos jóvenes (Captura de pantalla/TN).

Un rugbier golpeó brutalmente a otro joven en plena calle en Merlo luego de que, según denunció el padre de la víctima, la agresión se desencadenara porque el atacado está "conociendo" a la exnovia del agresor. Santiago Abramovich quedó tendido sobre la vereda y se recupera en su casa, mientras que el acusado —cuya identidad no fue revelada— cuenta con antecedentes violentos.

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El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y, de acuerdo con el testimonio de Pablo, padre de Santiago, se trató de una "agresión directa" sin diálogo previo. "Pudo haber terminado como lo de Fernando Báez Sosa", expresó en declaraciones a TN, y agregó: "Una trompada más en la sien y estábamos hablando de otra cosa".

¿Cómo fue el ataque registrado por las cámaras?

Según el relato del padre de la víctima, el hecho fue "premeditado" y el agresor estaba acompañado por dos jóvenes que, a su entender, se ubicaron de manera tal de impedir que el amigo que acompañaba a Santiago pudiera intervenir para defenderlo.

Las imágenes de seguridad muestran a Santiago sentado en una silla de lona roja sobre la vereda cuando recibe un golpe repentino de otro joven vestido de negro que lo deja sin reacción y lo hace caer al suelo. "No pude hacer nada", contó Pablo que le dijo su hijo, quien permanece en reposo, con calmantes, hielo y antiinflamatorios, tras realizarse estudios médicos.

Una vez que Santiago quedó en el piso, el atacante se retiró caminando acompañado por los otros dos jóvenes —uno de ellos identificado con bermuda blanca y musculosa oscura—, mientras que una vecina encargada de un local cercano intervino para frenar la golpiza.

¿Por qué denunciarán el caso directamente en la Fiscalía?

Pablo sostuvo que el joven estaba tomando una gaseosa con un amigo sin que existiera una discusión previa, y vinculó el ataque con que Santiago está conociendo a la exnovia del agresor. "Los rugbiers son violentos de por sí, aunque no hay que poner a todos en la misma bolsa", señaló.

Además, el padre de la víctima afirmó: "Hablé con la madre y me reconoció que ya tuvo otros hechos de violencia", y aseguró que el agresor "se va victorioso y festejando lo que acaba de hacer". Por último, adelantó que realizará la denuncia de manera directa ante la Fiscalía, dado que el padre del acusado es policía.