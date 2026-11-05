El Ministerio de Salud de Mendoza investigará dos nuevas muertes entre los 10 pacientes vinculados a un brote de meningitis detectado luego de dos fallecimientos de pacientes provenientes del Hospital Privado de la capital mendocina. Como medida preventiva, los quirófanos del establecimiento permanecen cerrados.

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La alerta sanitaria se activó el 21 de octubre, después de que fueran detectados pacientes con meningitis posquirúrgica que habían sido intervenidos en ese hospital. A partir de entonces, las autoridades pusieron en marcha "un operativo de control" en el que participaron equipos de la Dirección de Epidemiología, Infraestructura y Habilitaciones y de la Dirección de Farmacia.

Según se indicó en un comunicado, la primera medida de los equipos sanitarios fue disponer la "suspensión preventiva de la actividad quirúrgica del establecimiento hasta tanto se concluya la investigación técnica y epidemiológica".

El Ministerio inspección las instalaciones, tomaron muestras para estudios de laboratorio y abrieron "un análisis riguroso sobre lo procedimientos quirúrgicos, los anestésicos, antisépticos y materiales utilizados", con el objetivo de identificar la fuente que produjo la infección.

Los dos pacientes fallecidos recientemente continúan siendo considerados casos sospechosos, debido a que todavía no existe una confirmación microbiológica de Serratia marcescens. "Las autoridades sanitarias investigan las circunstancias clínicas de ambos fallecimientos y su relación con el evento infeccioso", se indicó.

Cinco aislamientos y cuatro muertes en estudio

La evaluación clínica y microbiológica permitió detectar cinco pacientes con aislamiento de la bacteria. De acuerdo con lo informado por Salud de Mendoza, tres presentaron meningitis confirmada mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, mientras que en otro se encontró aislamiento en sangre, aunque sin confirmación de meningitis a partir de ese fluido.

Dos de los pacientes permanecen internados en estado grave en terapia intensiva, mientras que otro continúa en sala. El quinto caso corresponde a una infección localizada en el sitio quirúrgico luego de una intervención realizada en septiembre.

Los aislamientos fueron remitidos al Instituto Malbrán para realizar estudios y comparar el perfil genético de las bacterias encontradas y establecer si existe una relación entre ellas.

Qué recomendó el Ministerio

El Ministerio de Salud pidió que las personas operadas durante septiembre y octubre en el Hospital Privado de Mendoza consulten de inmediato si presentan fiebre, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia u otros síntomas neurológicos, y que informen el antecedente de la intervención quirúrgica.

"El Ministerio lleva a cabo una búsqueda activa de otros pacientes potencialmente expuestos y una investigación microbiológica, analizando medicamentos, soluciones, instrumental y otros posibles vehículos de contaminación", se indicó.