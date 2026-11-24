Un bombero de Estados Unidos viajó más de 1300 kilómetros para presenciar la graduación universitaria de una bebé que había ayudado a nacer hace 22 años durante una emergencia en Colorado. Desde entonces, el hombre estuvo presente en momentos importantes a lo largo de dos décadas.

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El protagonista de la historia es Alan Kent, bombero y paramédico que participó del nacimiento de Chloe Huddle el 15 de febrero de 2004. Desde entonces, mantuvo contacto con su familia y presenció diferentes momentos importantes de la vida de la joven.

Kent reconoció que no siempre en el trabajo "pasan cosas buenas" y que haber vivido algo "tan maravilloso" como el nacimiento de la niña y luego haberla acompañado en distintos eventos, "creó una conexión única". Asimismo, destacó que el vínculo los "ha unido durante todos estos años".

¿Cómo fue el nacimiento de Chloe?

A las 6 de la mañana del 15 de febrero de 2004, Kent atendió una llamada de emergencia médica para ayudar en un parto en Colorado Springs, donde Stacy Huddle estaba a punto de tener a su hija, ya que el bombero había trabajado como paramédico unos años antes.

“Cuando nos acercábamos al lugar, salimos del vehículo y escuchamos a Stacy gritar desde arriba de la casa. Pensé: ‘Creo que vamos a tener un bebé’”, recordó Alan en diálogo con AZFamily. Minutos después, Chloe había nacido. No era la primera vez que Kent ayudaba en el parto de un bebé, pero lo que vino después marcó la diferencia.

Días después, Stacy llevó a la estación de bomberos a su hija para que se reencontrara con Alan y el resto del equipo que la ayudó a nacer. Así comenzó una relación que se prolongó a lo largo de los años: tras un pacto, Chloe festejaría su cumpleaños en la estación de bomberos y el paramédico estaría presente en los momentos importantes de la niña.

Los momentos más importantes de Chloe

"Cumplí 15 años el día 15 en la Estación de Bomberos número 15, todos mis amigos de ese momento estaban allí junto a Kent", recordó la joven y aseguró que “Alan fue la primera persona en sostenerme en brazos y desde entonces tenemos un vínculo muy especial”.

El bombero está actualmente jubilado, pero viajó unas 800 millas desde Colorado hasta Arizona junto a su esposa para ver a Chloe recibir su título de licenciada en Ciencias de la Educación. “Como estoy jubilado, tengo algo de tiempo libre. Pero incluso si no lo tuviera, jamás me lo perdería”, expresó Kent.

"Para mí significa muchísimo tener a tanta gente aquí para apoyarme y celebrar conmigo este momento tan importante de mi vida", agradeció Chloe con diploma en mano. El próximo acontecimiento al que Alan asistirá será al casamiento de la joven, previsto para julio del 2027.