Se realizará el Primer Encuentro Bisexual en Argentina: cuándo es, dónde y la historia de conquista detrás

En diálogo con El Destape, Yasi, precursore del encuentro, nos detalla cómo nació esta iniciativa y por qué la necesidad de visibilizar a un colectivo que históricamente fue silenciado e ignorado.

A menos de una semana del Día Internacional de la Bisexualidad (23 de septiembre), un grupo de Bi+ autoconvocades llevarán adelante el Primer Encuentro de este colectivo en Argentina. Declarado de interés histórico, cultural y educativo por la Municipalidad de Berazategui, la necesidad de realizar este evento surgió de diversas inquietudes de personas que se identifican como parte del movimiento (integrado por bisexuales, birromántiques, pansexuales, panrromantiques, polisexuales, entre otres).

En el año 35 del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries (hasta 2019 llamado únicamente “Encuentro Nacional de Mujeres” o “ENM”) llega esta reunión tan llamativa como necesaria. Al igual que el histórico encuentro, que reúne a todo tipo de identidades para hablar sobre diversas temáticas y ahunar fuerzas para cambiar la realidad cotidiana de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, este primer acercamiento de personas Bi+ tiene casi las mismas bases y, por lo tanto, búsquedas.

Yasi, precursore del encuentro por haber creado la página de Instagram “memesbisexuales”, cuenta que el mismo se gestó porque “son pocos los espacios en donde se nos nombra y se nos visibiliza. A veces, antes de que podamos siquiera “salir del clóset” como bisexuales, se nos vuelve a mandar adentro de él o se asume que no existimos; se viven un montón de situaciones de discriminación e invisibilización y queríamos tener este espacio para poder hablar y disfrutar entre nosotres, para que todo esto que nos pasa, que nos une tenga nombre y que logremos esta experiencia que tanto merecemos”.

Entre canjes, chistes, noticias, fake news, videos y fotos de viajes, las redes sociales a veces son refugio de quienes no son escuchades y “memesbisexuales” fue el puntapié inicial de algo muy importante: “La página de memes bisexuales surgió literalmente en el medio de la pandemia. Yo estaba en Estados Unidos cuidando niñes y viviendo en la casa de la familia de les mismes. Esa familia fue muy respetuosa con mi cultura, con mi identidad bisexual y con mi espacio, mi tiempo. Comencé a darme cuenta de que mi instagram personal tenía contenido sobre bisexualidad que quizá a mis seguidores no les interesaba y no es algo malo que no les interese, pero quería empezar a conectarme con gente que sí sintiera la necesidad de ese espacio, así como lo sentía yo. Seguía cuentas en redes sociales sobre bisexualidad pero en inglés y sentía que no había muchas en español o no estaban muy activas”, recuerda Yasi.

La bisexualidad, al contrario de lo que usualmente suele mostrar el prejuicio social, no es una identidad partida, un 50% homosexualidad y otro 50% heterosexualidad, ni tiene relación directa con la promiscuidad, ni mucho menos el mantener vínculos con personas de un género específico “define” hacia alguna orientación sexual u otra, porque ser Bi+ es una identidad sexo-genérica completa.

Sobre esta visión sesgada impuesta culturalmente también comentó Yasi a El Destape: “Como bisexuales nos lleva mucho tiempo entendernos; nos lleva años poder identificarnos como bisexuales porque justamente la sociedad muchas veces -quizá sin quererlo- termina siendo dañina porque nos terminan convenciendo de que es una identidad que no merece ser nombrada, que tiene que estar en la vergüenza o que es algo que no es real y queremos resaltar que no es así: es una identidad válida y merecemos disfrute, ternura y espacios de celebración”.

Lo dicho por Yasi es similar a lo mencionado en el Manifiesto Bisexual (publicado en 1990): “La bisexualidad es una identidad completa y fluída. No asuman que es binaria o dual en su naturaleza: que tenemos dos lados o que debemos actuar simultáneamente con dos géneros para ser seres humanos completos. De hecho, no asuman que solo hay dos géneros. No interpreten nuestra fluidez como confusión, irresponsabilidad o falta de compromiso. No equiparen la bisexualidad con promiscuidad, infidelidad o comportamientos sexuales poco seguros”, explica el escrito, que tuvo como manifestación previa a su difusión las palabras de integrantes de “Bay Area Bisexual Network” que resaltaron estar hartes de que se les exigiera “ser heterosexuales u homosexuales”.

El Primer Encuentro Bi+ tuvo un desarrollo muy orgánico y no llega a la masividad prevista solo por un comentario de “pasillo” en una red social. Eva, parte de la organización del mismo, explicó a El Destape que todo comenzó con una reunión que surgió a partir del Instagram de memesbisexuales, a la que asistieron unas 30 personas. La “juntada” tuvo lugar el 23 de septiembre del 2021 en la zona de Congreso (Capital Federal) y podría decirse que fue el principio de algo tan grande como los pulmones y el corazón de sus organizadorxs: “Ahí nació la idea manija de hacer algo más grande, teniendo en cuenta que subiendo a Instagram un flyer de Power point se sumó un montón de gente, y de ahí mismo surgió la organización para la marcha (del orgullo) del año pasado (2021) en CABA. Fuimos una columna enorme, se iba sumando gente que estaba suelta alrededor, que por ahí iban con un grupo de amigues y veían la bandera, hicimos una de seis metros, y todes les bisexuales que estaban sueltes en la marcha empezaron a sumarse y a preguntarnos si eramos parte de alguna orga y no: somos personas autoconvocadas pero estabamos como huerfanes de organización”, cuenta Eva.

El Primer Encuentro Bi+ no solo generó expectivas en quienes se preparan para asistir desde diferentes puntos del país y del mundo, sino también en sus organizadorxs: “Espero sea un espacio en el que la gente pueda disfrutar, que lo pueda sentir suyo, que pueda sentir ese alivio que yo empecé a sentir cuando comenzó a sumarse gente a la página de memes; una sensación de pertenencia y unión que, si no lo creamos, lamentablemente nadie nos la va a dar”, resalta Yasi.

“Más allá de los talleres, que se van a llevar cosas muy piolas, un recuerdito de la feria, un lindo momento cultural, quiero que se lleven la hermandad, la comunidad, ese sentimiento de pertenencia que te da cuando te encontrás con pares con mismas vivencias; espero puedan encontrarse en une otre”, agrega y concluye Eva.

Cuándo y dónde es el Primer Encuentro Bisexual de Argentina

El 17 y 18 de septiembre tendrá lugar el Primer Encuentro Bi+ de Argentina. El sábado la sede es la UNQUI (Roque Sáenz Peña 352, Bernal) y el domingo será en el Centro de Actividades Recreativas "Roberto de Vicenzo" (Calle 18 y 148, Berazategui).

Este evento contará con conversatorios (enfocados en crianzas, ESI, representación Bi+ en medios de comunicación, masculinidades, salud mental, asexualidad, Bi+odio, vínculos no monogámicos, feminismo+bisexualidad, entre otras temáticas), varieté (con bailarinxs y bandas), talleres, feriantes, artistas, espacio de infancias y fiesta.

El sábado comenzarán las actividades a las 9 de la mañana, finalizando cerca de las 18. Durante esta primera jornada habrá feria de emprendedorxs, “Flash tattoo day”, Espacio para Infancias, un stand de Chirimbote, poesía, literatura y cierre a cargo de “La chilinga”.

Vale tener en cuenta que, por la noche, la celebración de las identidades Bi+ continuará en el Centro Cultural Hangar (Humberto Primo 320, Quilmes) a partir de las 20 horas, con la presencia de La Divina Flow, Amormente, Elena sin H, Drag Tupé y Dj Galga. Esta parte del evento es la única que no es gratuita y les organizadorxs piden un bono contribución de aproximadamente $300 para asistir al mismo (resaltan además que es solo para mayores de 18 años).

El domingo la jornada se desarrollará de 12 a 19 y contará con la presencia de Rebelión en la zanja, Discover, Invisibl3s, Brillitxs, Denis Espinosa, Ley Haick, Dfrancesco y Maia, Lavanda, Azulade Drag y La Diabla.

Más información en: https://www.instagram.com/encuentrobiargentina/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D .