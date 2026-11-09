Bienvenidos Todos, Vayan y Anuncien: el significado del lema del Papa León XIV para su viaje por Argentina

Bajo la consigna “Bienvenidos Todos, Vayan y Anuncien”, la Iglesia argentina definió una hoja de ruta espiritual estructurada en dos grandes ejes: la hospitalidad incondicional de Dios y el mandato ineludible de la misión.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio a conocer oficialmente el marco conceptual que acompañará la visita del papa León XIV a nuestro país entre los días 8 y 11 de noviembre. Bajo la consigna “Bienvenidos Todos, Vayan y Anuncien”, la Iglesia argentina definió una hoja de ruta espiritual estructurada en dos grandes ejes: la hospitalidad incondicional de Dios y el mandato ineludible de la misión.

{{{htmlAmp}}}

"Bienvenidos Todos": el corazón hospitalario y la inclusión como eje

El primer tramo del lema, “Bienvenidos Todos”, apela directamente a la apertura y a la erradicación de cualquier tipo de exclusión dentro de la comunidad creyente y social. Según explicaron los obispos argentinos, la expresión remite a la figura de un Dios hospitalario que prepara un banquete para la humanidad entera, tal como lo expresa el Libro de Isaías, capítulo 25, versículo 6.

A través de las enseñanzas del Evangelio, concretamente en la parábola descrita en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, la premisa sostiene que Jesús revela a un Padre "con los brazos abiertos" que abraza a quienquiera que se acerque. Esta idea se refleja de manera directa en el logotipo oficial diseñado para la ocasión: una composición que reúne a personas de distintos tamaños, formas y tonalidades, simbolizando que la diversidad del pueblo se encuentra y cobra unidad en el centro, que es Cristo.

"Vayan y Anuncien": la urgencia del mandato misionero y la Iglesia en salida

La segunda parte de la consigna, “Vayan y Anuncien”, conecta con el impulso de renovar el compromiso misionero planteado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Para la Conferencia Episcopal, la proclamación del Evangelio no es un acto estático, sino que exige un movimiento transformador: la salida es la condición estructural de la fe.

Inspirados en la parábola del banquete de bodas del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 9, los prelados remarcaron que la Iglesia se siente llamada a "salir a los cruces de los caminos e invitar a todos los que encuentren". El lema sintetiza así una llamada a romper con el ensimismamiento para edificar una nación donde la justicia, el diálogo y el encuentro con los más postergados sean el motor de la paz social.

El alcance del lema en la agenda y la devoción popular

El sentido de la consigna traspasa la teoría teológica y se traslada a la logística y a las oraciones preparatorias para la llegada del Pontífice:

Dimensión federal y memoria: La aplicación del lema se manifestará de forma concreta en la agenda del Santo Padre, que incluye su paso por Córdoba y la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar , un gesto de cercanía pastoral que evoca el histórico antecedente de la visita de San Juan Pablo II a ese mismo recinto bajo la jurisdicción del Obispado Castrense ( Spirituali Militum Curae ).

Consagración en la Oración Oficial: La plegaria escrita para la visita ratifica el propósito del lema al pedir por una "nación hospitalaria movida por vínculos que busquen el bien común", culminando con la invocación a la Patrona nacional: “Junto a nuestra Madre de Luján decimos: ¡Levántate, Argentina, y camina hacia una patria fraterna!”.

La oración oficial

Bienvenido Papa León: Peregrino de la Paz

Te alabamos y te agradecemos, Padre,

por nuestra vida como pueblo.

Con Jesucristo,

queremos poner a las personas en el centro de nuestro actuar,

especialmente a los pobres, los enfermos, los pequeños,

para ser una nación hospitalaria

movida por vínculos que busquen el bien común:

donde la justicia sea la fuerza de la paz.

Que el Espíritu nos guíe en el diálogo

para ser constructores de comunión,

dándonos fuerzas para edificar juntos la civilización del amor

reconociendo en el corazón de cada ser humano,

el lugar donde Tú deseas habitar.

Que podamos ser auténticos testigos de la fe,

manifestando tu misericordia con alegría

y anunciando tu salvación con esperanza.

El Papa León XIV nos convoca y envía.

Junto a nuestra Madre de Luján decimos:

¡Levántate, Argentina,

y camina hacia una patria fraterna!

y camina hacia una patria fraterna!