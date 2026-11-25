A 20 años del caso Nora Dalmasso, su hijo Facundo Macarrón volvió a reclamar justicia. “Nosotros estamos convencidos de que Bárzola fue quien violó y asesinó a mi mamá”, dijo a Infobae respecto al parquetista que trabajaba en la casa de la familia y que actualmente está bajo investigación como presunto autor del femicidio.

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Macarrón subrayó los resultados de una investigación en la que se halló un doble vínculo genético entre Roberto Bárzola y la escena del crimen de Nora. “Lo más difícil de aceptar es que, después de todo lo que pasó, el hombre señalado por las pruebas sigue libre y todavía no sabemos si vamos a poder llevarlo a juicio", expresó Facundo.

El hijo de Nora aclaró que las pruebas que menciona deben ser evaluadas en un juicio, pero que el expediente está prescripto. Por este motivo, contó que la familia está buscando la manera legal de llevar la investigación al plano judicial y evitar que el caso termine impune.

A 20 años del femicidio de Nora Dalmasso

Nora Dalmasso fue encontrada asesinada el 25 de noviembre del 2006 en su vivienda del barrio Villa Golf, en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Tenía 51 años y había sido víctima de abuso sexual antes de morir.

La investigación estuvo marcada por un sinfín de irregularidades y de cambios en las hipótesis. Durante años, la Justicia fijó la atención en el entorno familiar: Facundo estuvo acusado durante cinco años y su padre, Marcelo Macarrón, llegó a enfrentar un juicio por el crimen. Finalmente fue absuelto por falta de pruebas.

Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los tres fiscales que estuvieron al frente de la causa durante esos años, fueron destituidos recientemente en un jury. “Los fiscales fueron los mejores abogados defensores de Bárzola”, expresó Facundo sobre la medida.

El fiscal Pablo Jávega, quien asumió la investigación tras el juicio contra Marcelo Macarrón, logró identificar al nuevo sospechoso a partir de evidencias genéticas. Según la reconstrucción, el ADN de Bárzola estaba presente en el arma homicida, pero eso no se supo hasta el 2024.

El reclamo de justicia para que el crimen no quede impune

El paso del tiempo hoy representa la peor dificultad para la familia de Nora. “Nos robaron veinte años de justicia y ahora existe el riesgo de que también nos roben la posibilidad de tenerla”, sentenció Facundo.

Para finalizar, pidió cambiar el foco con el que se abordó el caso todo este tiempo. Cuestionó que los medios y la investigación hayan expuesto reiteradamente la intimidad de su madre, al mismo tiempo que las pruebas sobre el presunto responsable quedaron relegadas.