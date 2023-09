Encuentran cuerpo de una turista desaparecida en el Lago Nahuel Huapi: confirman que murió por hipotermia

El hallazgo fue este jueves, gracias a rescatistas. La autopsia confirmó que la mujer, que permanecía desaparecida en medio de sus vacaciones, falleció por hipotermia.

Un cuerpo fue hallado sin vida en aguas del Lago Nahuel Huapi. En las últimas horas, se confirmó que la víctima fue una turista platense de 31 años identificada como Damiana Solange Guldriz, que permanecía desaparecida desde el lunes 28 de agosto. Según los resultados de la autopsia, murió por hipotermia.

El cuerpo de Guldriz, oriunda de la capital bonaerense, La Plata, fue encontrado este jueves por rescatistas en la Bahía López, en aguas del Lago Nahuel Huapi de la ciudad de Bariloche. Las autoridades judiciales informaron que la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense al cadáver arrojó que la causa del deceso fue "hipotermia". También describieron que el cuerpo de la joven "no presentó indicios de criminalidad".

La joven había llegado a Bariloche el pasado sábado, de vacaciones, y se alojó en un hostel de la calle Tiscornia. Salió a dar un paseo en la Península San Pedro, según les había anticipado a sus familiares, donde, se presume, podría haberse desbarrancado en la zona de Bahía López.

Desde el lunes 28 de agosto no supieron más de ella. Esa noche no regresó al hostel, por lo que el dueño del lugar advirtió a la policía y los familiares comenzaron a movilizarse, porque notaban que no había vuelto a conectarse a su celular y que, al llamar, daba apagado.

Damiana Solange Guldriz fue encontrada sin vida en el Nahuel Huapi.

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche había ordenado que se intensifique su búsqueda y junto a personal policial, rescatistas del Club Andino Bariloche, Parques Nacionales y perros adiestrados comenzaron un rastrillaje en la zona de Bahía López, a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, un camino habitual de Circuito Chico. Como consecuencia del análisis de cámaras de seguridad de la ciudad y los datos de su tarjeta SUBE pudieron delimitar el perímetro a revisar.

Durante las tareas un perro de la brigada canina de Bomberos Centro permitió seguir el rastro hasta que el personal de búsqueda logró divisar el cuerpo en el agua. Personal de la policía en una embarcación lo trasladó hasta la costa de Bahía López, donde se encontraban los padres de Damiana.