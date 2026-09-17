Aventura inédita en Santa Cruz: el fascinante safari sobre la Ruta 40 para ver pumas en plena nieve patagónica

Adentrarse en la Patagonia en invierno es un gran desafío, más aún si el objetivo del viaje es avistar pumas en la estepa. Para lograr el encuentro se deben sortear cuatro grandes obstáculos: la paciencia, el extenso territorio, el poder de camuflaje y la personalidad solitaria del felino.

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El viaje comienza en la ciudad Perito Moreno, departamento de Lago Buenos Aires, Santa Cruz, un pueblo ubicado en el cruce de la ruta nacional 40 y la ruta provincial 43.

El guía y el inicio de la travesía

Aquí vive Facundo Nahuel Epul (30), guía experto en safaris. Oriundo de estas tierras, conoce la región como la palma de su mano y es quien va a ser el responsable de trackear al felino más grande de la Patagonia.

Durante el invierno en Perito Moreno, las veredas están cubiertas de nieve, hay hielo en el asfalto y el frío se palpa en las manos y en la respiración. A primera hora de la mañana, aún de noche, el guía recoge a los visitantes por el hotel para dar inicio a la búsqueda. Durante tres días se toma la RN 40 dirección al sur para adentrarse en zonas aledañas a campos privados y en el Parque Patagonia Argentina con el fin de avistar pumas y gran parte de la fauna de la provincia.

El equipamiento y el paisaje

Al salir del pueblo, ya en la camioneta y bien calefaccionados, Facundo presenta los riesgos y las altas probabilidades de avistar pumas en una estepa vestida de blanco. También repasa el equipamiento que utiliza para el trackeo: teléfono satelital, equipo de Starlink con wifi, radio VHF, binoculares, cadenas para la nieve, kit de primeros auxilios y el almuerzo de cada jornada.

La biodiversidad del entorno

Su entorno protege una gran biodiversidad dentro del Parque Nacional Patagonia. "El relieve de los alrededores de la localidad de Perito Moreno está dominado por mesetas escalonadas, depresiones y valles fluviales de la estepa patagónica. El área está surcada por cauces de agua como el río Fénix Grande y depresiones labradas por la acción de antiguas masas de hielo de antiguos glaciares", explica el guía.

En cuanto a la fauna, además del puma, se pueden encontrar guanaco, zorro colorado y zorro gris, piche patagónico, zorrino, gato del pajonal, peludo y chinchillón anaranjado. Entre las 120 especies de aves registradas se destacan el macá tobiano, cóndor andino, choique (ñandú petiso), pato de los torrentes, cauquenes y flamencos.

Las técnicas de tracking

El puma es uno de los felinos más esquivos del mundo. Encontrarlo requiere paciencia, conocimiento del territorio y buenas técnicas de tracking. El guía sigue las señales que pueden llevar al éxito del avistaje. Al rato de la partida se detiene al margen de la ruta para observar la primera señal: la alarma en la fauna local. Si los guanacos y choiques están alterados, miran fijamente hacia un lado específico o escapan en manada sin causa visible. Siguiendo el andar del guía, se detecta la segunda señal: huellas en la nieve. La huella del puma es redondeada, con la almohadilla en forma de pentágono y sin marcas de uñas porque las retrae. Mientras se reconstruye la escena, se detecta la tercera señal: el vuelo de aves carroñeras, como caranchos o cóndores bajando a un mismo punto en la estepa.

Junto a ella se encuentra la quinta y más contundente señal: restos de presas. Encontrar guanacos o liebres parcialmente devorados y tapados con tierra, nieve o vegetación indica que el predador está cerca o volverá por su alimento.

El proceso de avistar fauna salvaje exige paciencia, constancia y disciplina. Con estas premisas se avanza hacia una nueva sección del recorrido, El Cañadón Caracoles. Por un rato se abandona la 40 para tomar la RP 101, que está cubierta de nieve y lleva hasta la famosa Cueva de las Manos.

Las características del puma patagónico

Haciendo zoom con la cámara, se puede ver cómo los felinos observan al grupo. Facundo aprovecha para enseñar. En cuanto al tamaño y peso, los machos adultos pesan entre 55 y 80 kg y las hembras entre 30 y 60 kg. A diferencia de los grandes felinos del género Panthera, el puma no ruge; se comunica mediante ronroneos, gruñidos, silbidos y chillidos. Posee una gran capacidad de salto, alcanzando hasta 5 metros en vertical y más de 10 metros en horizontal. Es un animal solitario, muy territorial y de hábitos principalmente crepusculares y nocturnos. Es un carnívoro estricto y oportunista.

"En la región patagónica y andina se alimenta principalmente de guanacos, además de choiques, liebres y otros mamíferos menores o ganado según la zona. Su rol en la Patagonia es vital, ya que funciona como un depredador tope fundamental para regular las poblaciones de herbívoros y mantener el equilibrio de los ecosistemas", agrega.

Perito Moreno no es solo una base para avistar pumas, sino también una puerta de entrada turística a varios atractivos de la zona. Entre ellos se encuentra el pueblo de Los Antiguos, Capital Nacional de la Cereza. Gracias a un microclima único en el valle, es el centro de una gran producción de frutas finas, especialmente cerezas y frutillas.

A pocos kilómetros, en territorio chileno, se encuentran las Catedrales de Mármol, formaciones minerales de carbonato de calcio esculpidas por el agua en la ribera del lago General Carrera. El sur conecta con el Parque Provincial Cueva de las Manos y Cañadón del Río Pinturas, donde hay circuitos de trekking con vistas panorámicas de los paredones de roca y la estepa. También se encuentra la Cueva de las Manos, un sitio arqueológico con pinturas rupestres de más de 9000 años.