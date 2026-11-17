Aurelio Rojas, cardiólogo: "Las mujeres que entrenan fuerza al menos dos horas a la semana tienen un 44% menos de riesgo de sufrir un infarto".

El entrenamiento de fuerza no solo ayuda a desarrollar los músculos, mejorar la postura y conservar la autonomía con el paso de los años, sino que también puede convertirse en un gran aliado de la salud cardiovascular. Así lo sostiene el cardiólogo español Aurelio Rojas, quien destacó los resultados de una investigación realizada con más de 117.000 mujeres y que encontró una relación entre el trabajo muscular y una menor probabilidad de sufrir enfermedades del corazón.

{{{htmlAmp}}}

El estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology (JACC), analizó los hábitos de actividad física de 117.025 mujeres durante un seguimiento promedio de casi 15 años. Entre sus principales conclusiones, los investigadores observaron que aquellas que realizaban al menos dos horas semanales de entrenamiento de fuerza tenían un 44 % menos de riesgo de sufrir un infarto en comparación con quienes no incorporaban este tipo de ejercicios.

"Lo que descubrieron los investigadores fue que las mujeres que entrenaban fuerza al menos 2 horas en semana (sí, solo 2 horas) tenían un 44 % menos riesgo de sufrir un infarto", explicó Rojas en sus redes sociales, según recogió TELVA. Pero los beneficios no terminan ahí. Según los resultados, dedicar al menos dos horas por semana al fortalecimiento muscular también se asoció con una reducción del 20 % en el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular mayor.

Además, cada hora adicional de entrenamiento semanal se relacionó con una disminución extra del 14 % en el riesgo de infarto y del 5 % en el de enfermedad cardiovascular.

Por qué es importante combinar fuerza y movimiento diario

El cardiólogo hizo hincapié en que no alcanza con entrenar durante un rato si el resto del día transcurre frente a una pantalla o sentado. La actividad cotidiana también cumple un papel fundamental en la prevención.

"Pero cuidado porque el estudio descubrió algo más. Este efecto se potenciaba si además del ejercicio de fuerza esas mujeres se mantenían lo más activas posible a lo largo del día. Es decir, no vale estar todo el día sentada e ir una hora al gimnasio", advirtió.

Cuántas veces por semana entrenar para prevenir problemas cardíacos.

En este sentido, la investigación respalda la importancia de combinar tres hábitos: realizar al menos 120 minutos semanales de entrenamiento de fuerza, sumar 150 minutos de actividad aeróbica moderada o vigorosa y reducir el tiempo dedicado al sedentarismo. Caminar, subir escaleras, hacer pausas activas y evitar permanecer muchas horas seguidas sentada son algunas de las formas de incorporar más movimiento a la rutina.

El músculo como aliado de la salud cardiovascular

Para Rojas, conservar una musculatura fuerte es fundamental a medida que pasan los años. El trabajo de fuerza favorece la sensibilidad a la insulina, contribuye al control de la glucosa y la presión arterial y ayuda a reducir la grasa visceral.

"Hay que tener clarísimo una cosa, que cuando vamos cumpliendo años, los músculos no solo sirven para ser independientes y sentirnos bien, sino que también protegen del envejecimiento a nuestro corazón y, por supuesto, a nuestro cerebro. Cada vez lo tengo más claro, el auténtico órgano de la felicidad es el músculo", concluyó la especialista.