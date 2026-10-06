Atropelló y mató a un turista, dijo que fue por un "apagón en el cerebro" y la liberaron: ahora la Justicia tomó una decisión que cambia el caso

La Justicia aceptó revisar el sobreseimiento de Patricia Ana Scheuer, la actriz y empresaria gastronómica que en Año Nuevo del 2025 atropelló y mató a un turista brasileño y le provocó heridas graves a su esposa, en un accidente de tránsito ocurrido en avenida Del Libertador y Alvear.

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La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional concedió el recurso de casación presentado por los abogados Facundo Orazi y Agustín Biancardi, representantes del hijo de la víctima fatal Fernando Pereira De Amorim. De modo que, la decisión que había beneficiado a Scheuer, volverá a ser analizada por la Justicia.

La conductora tiene actualmente 72 años y había sido sobreseída en junio por el juez Martín Peluso. El magistrado consideró que al momento del accidente la mujer atravesaba "un episodio de inconsciencia" que habría "excluido la existencia de una conducta voluntaria".

El “apagón” que justificó el sobreseimiento

Durante la investigación, Scheuer sostuvo que había sufrido un “apagón” neurológico segundos antes del choque. Según declaró, recordaba haber visto el Museo de Bellas Artes mientras manejaba y después no podía reconstruir lo ocurrido hasta después del choque.

La mujer también había manifestado que padecía “epilepsia focal de causa estructural”, diagnóstico que había dado en la clínica FLENI. La clave para la decisión judicial fue el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que fue elaborado por una junta médica y presentado en abril.

El estudio retrospectivo señaló la existencia de episodios psíquicos previos que podían ser compatibles con “crisis focales o parciales”. Además, una pericia descartó que Scheuer estuviera utilizando el celular al momento del choque.

Qué deberá revisar ahora la Justicia

La resolución que permitió avanzar con el recurso fue firmada por los jueces Pablo Lucero y Yamile Bernan. La jueza sostuvo que la querella planteó una “incorrecta aplicación de la ley sustantiva”, lo que permitió conceder el recurso de casación.

El caso ya había sido revisado en julio por la propia Cámara, que había confirmado el sobreseimiento. En esa oportunidad, los camaristas consideraron acreditada la hipótesis del episodio de inconsciencia y descartaron como causas del accidente el uso del celular, el consumo de sustancias, el exceso de velocidad, las condiciones climáticas, la falta de anteojos y una posible distracción.

La otra víctima, Cleusa, esposa de De Amorim, sufrió lesiones graves como daño en el cráneo y deformación en la caja torácica. Atravesó distintas intervenciones médicas y ahora continúa recuperándose en Brasil.