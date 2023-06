Santa Fe: Una bebé fue atacada por dos pitbulls y terminó internada en grave estado

Los perros salieron de la casa de sus dueños y se abalanzaron hacia la bebé, que estaba paseando junto a su abuela y su hermanita. Está internada con asistencia respiratoria porque tuvo graves daños en las costillas.

El feroz ataque de dos perros de raza pitbull a una bebé de 18 meses conmociona a la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió el último fin de semana en el barrio Santa Rosa de Lima, cuando una mujer de 46 años caminaba por el barrio junto a sus dos nietas, de ocho y 18 meses, rumbo a un kiosco de la zona. Fue en ese momento que dos perros salieron de una casa y en cuestión de segundos comenzaron a morder a la bebé en la zona de las costillas.

La abuela de la pequeña le aplicó varios golpes a los perros para defender a su nieta, pero igualmente debió ser llevada al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanecía en grave estado. El director de la institución confirmó que la beba tiene "fracturas costales que le provocan un hemoneumotórax" y que las heridas le causaron "un tórax inestable, motivo por el cual desde su ingreso al hospital está en la Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria mecánica".

El último parte médico señala que su estado de salud "es crítico con pronóstico reservado por la gravedad de las lesiones" aunque con signos vitales normales. Candela, la mamá de la bebé, explicó que están esperando que en las próximas horas evolucione para ser operada.

"Cuando sentí la presión del perro en la mano, lo único que hice fue agarrar fuerte a la bebé, porque el animal se paró en dos patas. Lo único que hacía el perro era apretarme fuerte, traté de que no me tiraran al piso", relató Jaquelina Insaurralde, abuela de las niñas. Asimismo, aseguró el terror que vivió al ver como sufría su nieta: "Si no la soltaba se la comía. Intenté con todas mis fuerzas protegerlas. Cuando lo vi ya lo tenía encima".

El caso quedó en manos de la Sección Ecológica de la Policía de Santa Fe y los dueños tienen una investigación penal. Érica, dueña de los pitbulls, contó que fue atacada por uno de los animales y que había solicitado que se los lleven: "Tengo dos suturaciones en la cabeza y 18 puntos de cada lado", indicó a medios locales. "Escuchamos gritos afuera, y ahí vimos cómo estaba atacando a la mujer y a la nena. Mi esposo se metió para sacarle el perro de encima y un vecino lo ayudó a meterlo adentro", contó.

La mujer además, señaló que quiso visitar a la víctima en el hospital, pero que no la dejaron entrar: "Soy responsable y estuve al tanto de todo lo que pasó", admitió.